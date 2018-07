Anzeige

„Mit Leichtigkeit durchs Jahr!“ – So lautete das Motto der scheidenden Präsidentin des Lions Clubs Churpfalz“ Brixi Möller-Piper während ihrer Amtszeit.

Und so verging auch dieses Lions-Jahr wie im Flug, heißt es in einer Pressemitteilung der Lions. Dank der tollen Unterstützung aller Lions-Damen konnten im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Aktivitäten und soziale Projekte gestemmt werden, so die Mitteilung weiter. Durch die Einnahmen auf dem Schwetzinger Weihnachtsmarkt und dem Mannheimer Kinderfest war es möglich, 3500 Euro an die Schwetzinger Nachbarschaftshilfe und 2000 Euro an den Zirkus Paletti aus Mannheim zu spenden.

Drei neue Mitglieder

Brixi Möller-Piper dankte ihrer Vize-Präsidentin und Amtsnachfolgerin Anja Mitsch für die tolle Unterstützung während ihrer Amtszeit. Gemeinsam sei es gelungen, durch viele Ausflüge und gesellige Stunden das Clubleben mit neuem Leben zu füllen. Erfreulicherweise fanden in diesem Lions-Jahr auch drei Neuaufnahmen statt, so die Pressemitteilung. Der Club könne jetzt mit 24 engagierten Frauen einer erfolgreichen Zukunft entgegenblicken.