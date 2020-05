Anna Janyska springt allen davon

Ein starkes Geschwisterpaar, ein Welthandballer und eine erfolgreiche Weitsprung-Hoffnung dominierten in den Ausgaben des 27. Mai 2015 und 2010 unsere Zeitung. Wir rufen die Schlagzeilen von damals in unserer Rubrik „Blick ins Archiv“ noch einmal in Erinnerung.

27. Mai 2015: Thomas Schaaf verlässt die Eintracht aus Frankfurt und hinterlässt bei den Verantwortlichen der Hessen viele Fragezeichen. Erfolgreicher war hingegen Anna Janyska bei den Qualifikationstagen in Heidelberg. Die Weitspringerin der DJK Hockenheim landete erst bei 5,47 Metern und sicherte sich dadurch den Veranstaltungsrekord. Später wechselte sie zur MTG Mannheim.

Lars und Luisa Ebert kegelten zwar keinen Bestwert, trotzdem holten sich die Geschwister des KV Eppelheim jeweils badische Titel in ihren Altersklassen und der Heidelberger TV, bei dem der Plankstadter Rainer Verclas auf dem Feld stand, krönte sich zum DRV-Pokalsieger im Rugby.

Außerdem verließ Lukas Kübler den hiesigen Fußballverein SV Sandhausen, um zum SC Freiburg zu wechseln. Dort entwickelte sich der Außenverteidiger dann zum Stammspieler der Bundesliga-Mannschaft.

27. Mai 2010: Slawomir Szmal war damals Torhüter der Rhein-Neckar Löwen. Dank seiner herausragenden Leistungen wurde er nach der Saison 2009/2010 als Welthandballer des Jahres ausgezeichnet.

Ausgezeichnet war auch die Leistung der B-Jugend der TSG Ketsch. Elena Fabritz, heute in der ersten Mannschaft der Bären aktiv, Felicia Arnold und Co. holten den Staffelsieg als jüngerer Jahrgang.

Drei Jahre später krönten sie ihre Jugendzeit mit dem deutschen Meistertitel in der B-Jugend. Und einen runden Geburtstag gab es auf der Oftersheimer Golfanlage zu feiern. Dort fanden zum 30. Mal die Rheintal-Open statt. mjw

