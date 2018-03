Anzeige

Bei den badischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften U 20/U18 in Mannheim gewann Anne Braun (LG Kurpfalz) den Titel über 400 Meter der U 20. Nach einer taktischen Meisterleistung und einem enormen Finish siegte die 400 Meter Hürdenspezialistin in der neuen Bestmarke von 59,10 Sekunden. Wenige Stunden vor dieser Entscheidung hatte sich Braun über 60 Meter Hürden in 9,52 Sekunden die Bronzemedaille geholt. „Es war für mich ein beinahe perfektes Wochenende. Besonders das Rennen über die zwei Hallenrunden war sehr erfreulich,“ sagte die D-Kader Athletin.

Ihre um ein Jahr jüngere Team-Kollegin Clara Wollschläger belegte nach einer zweiwöchigen Trainingspause über 400 Meter U 18 in 61,13 Sekunden Rang vier. Rang fünf belegte hier die wettkampfstarke Jaqueline Laquai (TV Eppelheim) in 62,69 Sekunden. Laquai qualifizierte sich über 60 Meter Hürden für das A-Finale und landete in 9,91 Sekunden auf dem 5. Rang.

Die 4x200-Meter-Staffel der männlichen Jugend U 20 der StG Walldorf/TV Eppelheim (Robert Brune, Malte Hinrichs, Nicolas Heck, Paul Dorando) holte in 1:40,66 Minuten die Silbermedaille. hz/Bild: Heinzmann