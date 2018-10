Anschluss an die Spitze gefunden

Die TSG Eintracht Plankstadt II hält in der Fußball-Kreisklasse B1 nach dem Heimsieg Anschluss an die Spitze, während der SV Altlußheim II mit dem 0:3 gegen den SC Rot-Weiß Rheinau II keine Schützenhilfe leisten konnte.

TSG Eintracht Plankstadt II – FV 08 Hockenheim II 3:2 (1:1)

Die Gäste machten von Anfang an viel Druck auf den Gegner. Stefan Gaa im TSG-Tor konnte einen Schuss von Melchiorre Mancuso zwar abwehren, aber Markus Ferma stand goldrichtig und erzielte das 0:1 (23.). Vincenzo Strazzeri vergab kurz danach einen Foulelfmeter für Hockenheim II. Danach zog Plankstadt II das Tempo an und erzielte durch Yankuba Jammeh das 1:1 (40.). Direkt nach der Halbzeit ging der FV 08 II durch einen Kopfball von Patrick Schroth in Folge eines Eckballs wieder in Führung (48.). Robin Bender glich wenig später für Plankstadt II aus, nachdem er sich gegen zwei Spieler durchgesetzt hatte und den Ball ins lange Eck spitzelte (59.). Wiederum nur wenig später erzielte Ferma den vermeintlichen Führungstreffer für die Gäste, den der Schiedsrichter zur Überraschung aller wegen Abseits aberkannte. Im direkten Gegenzug erlief sich Steffen Rittmeier ein Zuspiel und erzielte das 3:2 (75.). Pech hatte in der Nachspielzeit Ever Kassel, der für Hockenheim II aus drei Metern nur das Aluminium traf (90.+2).

SV Altlußheim II - Rot-Weiß Rheinau II 0:3 (0:1)

Es war ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Durch einen direkt verwandelten Freistoß von Christopher Wieland ging Rheinau II in Führung (35.). Kurios dann das 0:2 durch Marvin Jonczk unmittelbar nach dem Seitenwechsel, als das Leder in Zeitlupentempo die Linie überschritt (46.). Altlußheim II versuchte nun auf den Anschluss zu drängen, vergab aber zu viele gute Torchancen und wurde kurz vor Spielende ausgekontert –- Daniel Espinosa erzielte das 0:3 (88.). wy

