Anschluss verloren

Mit 19:23 (9:11) unterlag die HSG St. Leon/Reilingen beim vormaligen Tabellennachbarn TuS Steißlingen. Damit haben die Kurpfälzer Handballerinnen im Hegau den Anschluss an die vorderen Plätze der Oberliga bis auf weiteres so ziemlich aus den Augen verloren.

Dabei begann die Partie für die Gäste fast nach Maß. Sie führten 6:2 (Auszeit TuS) und 10:5 – beinahe ein Bilderbuchstart. Die 6:0-Deckung der HSG schien kaum überwindbar zu sein, gewann nahezu jedes Eins-gegen-eins-Duell. Der Rest wurde weitgehend Beute von Torfrau Daniela Schmurr. Aber ihr Gegenüber Evelyn Rauscher vereitelte einen größeren Vorsprung für die HSG, was nach 20 Minuten bestraft wurde, als sich zunehmend mehr Fehler im St. Leon/Reilinger Spiel einschlichen.

Appelle verhallen

Appelle von Trainer Sascha Kuhn während des Pausengangs, sich wieder zu besinnen, kamen bei seinen Schützlingen wohl nicht an. „Es gelang im Angriff keine Aktion mehr, in der Abwehr bekamen wir keinen Zugriff mehr auf die jungen Steißlinger Mädels, die vor allem immer wieder über den Kreis zum Erfolg kamen“, beklagte Mannschaftsverantwortliche Jasmin Wege den fast völligen Kontrollverlust auf diese Partie.

Nach reihenweisen technischen Fehlern seiner Gäste setzte sich Steißlingen mit einem fulminanten 8:0-Lauf auf der Überholspur fest und führte die Vorentscheidung zu seinen Gunsten herbei: 17:12 und 22:15 schienen und waren uneinholbar. Trotz eines erneuten Aufbäumens war für die HSG das Match gelaufen.

Kuhn äußerte sich anschließend recht ratlos: „In einer doch schwachen Oberligapartie haben wir verdient verloren. Wenn man nach 20 Minuten das Handballspielen einstellt, kann man in der BWOL keine Punkte mitnehmen.“ Verständlicherweise besser gelaunt war TuS-Coach Sascha Spoo: „Wir haben uns im zweiten Durchgang richtig stark präsentiert und uns in die Partie zurückgekämpft. Mit so einer Einstellung sind wir nur schwer zu schlagen.“

HSG: Schmurr, Weiß; Gottselig, Nussbaumer, Holzer (2), Zinser (4/3), Jünger (1), Laier (3), Pahl, Müller, Schilling, Schulz (4), Rimpf (5/3). mj

