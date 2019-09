In Unterfranken wollen die Drittliga-Handballer der SG Nußloch die Niederlage vom vergangenen Wochenende gegen Bieberau-Modau vergessen machen. Anwurf des dritten Saisonspiels beim HSC Bad Neustadt ist am Samstag, 7. September, um 19.30 Uhr.

Unmittelbar nach dem 19:25 am vergangenen Sonntag wusste Teammanager Sebastian Körner, „dass wir Hausaufgaben für die nächste Woche zu erledigen haben“. Daran machten sich SGN-Trainer Marc Nagel und seine Schützlinge gezielt seit Montagabend, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. „Am Anfang der Runde hat man ohnehin immer viel zu tun“, versichert Nagel, der zugibt, „dass das Ergebnis gegen Bieberau-Modau uns schon zu knabbern gibt“.

Bis auf Jochen Geppert, den eine Muskelzerrung außer Gefecht setzt, stehen alle Akteure zur Verfügung. In Bad Neustadt rechnet Nagel mit einem hochmotivierten Gegner. „Das wird eine sehr anspruchsvolle Aufgabe vor einem guten Publikum und mit Gary Hines hat Bad Neustadt einen Spieler in seinen Reihen, der in dieser Liga ein echtes Highlight ist“, sagt der SGN-Coach über den US-amerikanischen Nationalspieler. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.09.2019