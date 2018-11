Ansprüche angemeldet

Die TSG Eintracht Plankstadt II bleibt in der Fußball-Kreisklasse B in der Erfolgsspur und meldet nun ernsthafte Ansprüche auf die ersten beiden Plätze an.

TSG Eintracht Plankstadt II – Spvgg 06 Ketsch III 4:1 (2:1)

Die Gastgeber verschliefen die Anfangsphase, so dass Ketsch durch ein Eigentor des Plankstadters Patrick Gieser verdient in Führung ging (14.) - Das war der Hallo-Wach-Effekt. Plankstadt II spielte sich nun schöne Chancen heraus und Yankuba Jammeh gelang der Ausgleich (36.). Alexander Hüsler drehte mit einem Sonntagsschuss vor der Pause die Partie – 2:1 (40.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren mit breiter Brust auf den Platz. Amadou Jallow baute die Führung auf 3:1 aus (78.). Kurz vor Schluss bewies Trainer Heinz Beneke erneut sein glückliches Händchen und wechselte den Torschützen zum 4:1 (85.), Sebastian Ries, ein. Das Eigentor von Ketschs Kevin Bobbe zum 5:1-Endstand hatte nur noch statistischen Charakter (89.).

SV Rohrhof II – SC Ol. Neulußheim II 4:2 (2:0)

Die Heimmannschaft startete mit starkem Pressing und guten Kombinationsspiel. Daraus resultierte das 1:0 von Alexander Unger (8.) und das 2:0 von Marcus Trinkmann (13.). In der Folge ließ Rohrhof II beste Möglichkeiten liegen. So dauerte es bis zur 60.Minute, bis Sebastian Ludwig auf 3:0 erhöhte. Das 4:0 erzielte derselbe Spieler nach einem schönen Spielzug über Trinkmann und Stefano Parisi (76.). Danach schaltete Rohrhof II zwei Gänge zurück und Neulußheim II kam bedingt durch zwei Unachtsamkeiten durch Daniel Sauter zu zwei Anschlusstreffern, die den SVR-Sieg aber dennoch nicht mehr in Frage stellten. wy

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.11.2018