Appell: Fair bleiben, liebe Eltern!

Der Start der E-Jugend-Fußballer in den Spielbetrieb ist mit einem Fairness-Appell verbunden. Staffelleiter Christian Ternes weist darauf hin, dass zwingend ein elektronischer Spielbericht formgerecht ausgefüllt werden muss. Dieser Spielbogen solle auch dahingehend genutzt werden, um über besondere Vorkommnisse zu berichten.

„Mit dieser Bitte sind nicht kleine Fehlentscheidungen des Schiedsrichters gemeint, auch nicht die Aufforderung, Vereine an den Pranger zu stellen, sondern die Aufforderung, wirklich gravierende Dinge mitzuteilen“, erklärt Ternes und wird deutlicher. „Aggressives Verhalten der Eltern über das normale Maß hinaus beispielsweise.“

Hinsichtlich dieser Thematik, die in der vergangenen Saison hin und wieder auch für Schlagzeilen gesorgt hat, hat sich der Badische Fußball-Verband (BFV) für die ersten beiden E-Jugend-Spieltage etwas einfallen lassen. Die Fair Play-Tage stehen daher 2018 unter dem Motto „Fair bleiben, liebe Eltern!“ und sprechen gezielt die Erwachsenen im Kinderfußball an.

Zusammen mit den Trainern nehmen die Eltern die wichtigste Vorbildrolle ein: Mit ihrem Verhalten am Sportplatz haben sie maßgeblichen Einfluss auf das zukünftige Verhalten der Kinder“, heißt es in einer erklärenden Pressemitteilung des Verbandes. Alle E-Jugend-Vereine waren auf der Staffelsitzung mit einem Satz „Grüne Karten“ und einem Poster ausgestattet worden. Symbolisch sollen die Grünen Karten, auf denen Botschaften wie „Loben statt toben“ oder „Erlebnis statt Ergebnis“ stehen, den Eltern vor Spielbeginn überreicht werden. Die Fair Play-Tage sind nur eine Maßnahme in der Kampagne „Fair Play? selbstFAIRständlich“, mit dem sich der BFV an alle Ebenen und Personen im Verein richtet. wy

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.09.2018