„Arbeitssieg einer Rumpftruppe“, konstatierte Co-Trainer Sebastian Dürr grinsend nach dem Spiel und er hatte in zweierlei Hinsicht recht, denn was er und Robin Erb aufbieten konnten, war das letzte Häuflein der Aufrechten, eine komplette Mannschaft stand ihm aus den verschiedensten Gründen nicht zur Verfügung. Der zweite Aspekt der Aussage hängt damit zusammen, dass Sebastian Dürr selbst ins Trikot schlüpfen musste, um den neuen Mittelblocker Steffen Müller hin und wieder zu entlasten. So ist der 25:22 (13:11)-Erfolg des TVE bei der zweiten Mannschaft der TSG Pforzheim fast schon eine Überraschung, doch wie in den Spielen davor kämpften die Eppelheimer mit Leidenschaft.

Vor allem gelang der Start in das Spiel, Arthur Heimbrecht, der diesmal das Tor hütete, stach gleich in der Anfangsphase eine Reihe von Würfen. Eppelheim zog bis 1:5 weg. In der Phase vor der Halbzeit trafen nun auch Dane Späth und Luka Jurisic, der seine ersten beiden Treffer für den TVE erzielte.

Die Hausherren kamen nach der Pause heran und glichen aus (15:15, 16:16). Nun nahm Spielmacher Philipp Stotz das Heft wieder in die Hand, warf selbst zwei Tore, denen Dominik Sommer zwei weitere Folgen ließ. Als auch Christopher Föhr explodierte, war bald eine Drei-Tore-Führung (19:22) perfekt.