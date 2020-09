Arne Richter ist der Matchwinner im Nachbarschaftsduell

Auch nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Kreisklasse B1 bleiben der SC Olympia Neulußheim II und der VfL Hockenheim noch ungeschlagen und festigten ihren Platz im ersten Tabellendrittel.

FC Viktoria Neckarhausen II – VfL Hockenheim 0:7 (0:5)

In der ersten Hälfte setzten die Gäste aus Hockenheim den Gastgeber permanent mit hohem Pressing unter Druck. So zwang man die Hausherren zu Fehlern und kam oft in Ballbesitz. VfL-Kapitän Valentin Folz eröffnete mit einem sehenswerten Freistoß aus 25 Metern den Torreigen 0:1 (12.). Kevin Grassel legte mit einem Doppelpack innerhalb einer Minute zum 0:3-Zwischenstand (24., 25.) nach. Wenig später war Dimitri Sorokin über links kommend nur durch ein Foul zu stoppen. Den Elfmeter verwandelte Folz sicher zum 0:4 (31.). Die Rennstädter trafen noch zweimal das Aluminium, bevor Sascha Vöhringer den Halbzeitstand von 0:5 feststellte (40.).

Zur zweiten Hälfte ließen es die Hockenheimer etwas langsamer angehen, spielten nun mehr auf Ballbesitz und erhöhten durch Abwehrchef Denis Schneider nach Doppelpass mit Folz auf 0:6 (53.). Slawa Maurer besiegelte nach kluger Mitarbeit von Folz den 0:7-Endstand (90.).

TSG Eintracht Plankstadt II – SG Oftersheim II 0:1 (0:1)

In der 8. Minute kam es zu einem Freistoß für die Gäste auf Höhe der Eckfahne, den Oftersheim II kurz ausführte und zentral vor das Tor legte. Der daraus resultierende Schuss aus 16 Metern von Arne Richter führte zum 0:1 für die Gäste. Plankstadt II hatte davor und auch danach das Geschehen in der Hand, erst nach einer halben Stunde entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach dem Seitenwechsel gab es ein Hin und Her, ohne dass einer der beiden Mannschaften ihre Chancen nutzen konnte. Beide Torhüter zeigten eine starke Leistung.

FV 08 Hockenheim II – Rot-Weiß Rheinau II 8:2 (3:1)

Es war eine klare Angelegenheit für den FV 08 Hockenheim II, der mit dem 1:0 durch Christian Simon einen Blitzstart erwischte (3.). Nur zehn Minuten später egalisierte aber Nicolas Benzler für Rheinau II (13.). Danach kam der FV 08 II immer besser ins Spiel und profitierte von einer Ampelkarte für die Gäste (31.). Danach begann das Scheibenschießen von Simon (35., 58.), Faisal Shojaje (37.), Manuel Nolde (49.) und Denis Husic (64.), die das halbe Dutzend vollmachten. Dem erneuten Anschluss von Sergen Danis (78.) begegneten Stefan Rapp (83.) und Dominik Huck (88.) mit zwei weiteren Einschüssen für die Rennstädter zum 8:2-Endstand.

MFC 08 Lindenhof II – SV Altlußheim II 19:0 (10:0)

Während der SV Altlußheim II in dieser einseitigen Begegnung total überfordert war, blieb der MFC 08 Lindenhof II eiskalt und spielte bis zum Schluss die Angriffe konsequent zu Ende. Die Tore für die Mannheimer erzielten Fatih Beder (5., 7., 14.), Thimo Sona (25., 27., 29., 40., 55.), Steffen Kerber (34., 43.), Mathias Roesinger (45., 50., 62.), Sebastian Fallico (69., 70.), Marcel Thiel (80.), Eugen Kalinicenko (81.) und Christian Ingrasci (83.). Der Altlußheimer Christian Kast steuerte noch ein Eigentor bei (57.). Zugute halten musste man den Gästen, dass sie das Spiel absolut fair und diszipliniert zu Ende gebracht haben.

SC 08 Reilingen II – Olympia Neulußheim II 0:1 (0:0)

In einem mäßigen Lokalderby, das keinen Sieger verdient gehabt hätte, gelang Lukas Birk in der 88. Minute der siegbringende Treffer für Neulußheim II. Reilingen II vergab in der 40. Minute einen Elfmeter sowie in der 5. Minute der Nachspielzeit eine Großchance zum möglichen Ausgleich.

1. FC Turanspor Mannheim II – SV Rohrhof II 3:4 (0:3)

In den ersten zehn Minuten überrannten die Gäste die Mannheimer und gingen durch zwei Treffer von Christian Rug in Führung. Danach schalteten die Rohrhofer komplett ab und überließen den Gastgebern einige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Daniel Hoppstädter für Rohrhof II auf 0:3. Im zweiten Durchgang dasselbe Bild: Die Gäste ohne Zugriff auf das Spiel, so dass Turanspor II per Elfmeter auf 1:3 verkürzen konnte. Nach einem Konter erhöhte Hoppstädter wieder auf 1:4. Die Mannheimer gaben nie auf und erzielten noch das 2:4 und 3:4.

SpG ASV/ DJK Eppelheim II – Neckarst./Hirschh.II 7:0 (2:0)

Mit der ersten Chance ging Eppelheim II in Führung – Leon Spicocchi passte auf Toni Kaleva und es hieß 1:0 (25.). Kurze Zeit später passte Christian Kohler auf Kaleva, der ließ noch zwei Gegenspieler stehen und traf unhaltbar zum 2:0 (32.). Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren weiter Druck. Caner Yilmaz setzte in seinem ersten Spiel für die SG mit seinem satten Schuss aus 18 Metern ein Ausrufezeichen – 3:0 (50.).

Jan Rothmund köpfte danach zum 4:0 ein (72.). Flamur Kadrija machte es ähnlich wie Yilmaz und zog kompromisslos aus 18 Metern ab und es hieß 5:0 (84.). Pascal Timmann bediente Leon Spicocchi, der die Abwehr der Gäste alt aussehen ließ und zum 6:0 abschloss (85.). Den Schlusspunkt setzte Luis Reinschild, der einen zu kurzen Rückpass abfing und unhaltbar zum 7:0 traf (90.).

