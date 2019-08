ASG-Athletin Cornelia Lang glänzt als Landesmeisterin

Eine der anspruchsvollsten Mitteldistanzen Deutschlands – der Breisgau-Triathlon in Malterdingen – geht über zwei Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren mit zirka 1130 Höhenmetern und einem Halbmarathon (21 Kilometer). Die Starter der ASG Triathlon Hockenheim brachten mit Cornelia Lang die baden-württembergische Meisterin mit zurück, aber auch die Männer legten hervorragende Zeiten auf die Strecke.

Entgegen der Vorhersagen war das Wetter am See extrem warm. „Ich wollte keine Panikattacken im hautengen Neopren, daher ging ich ohne ins Wasser“, konnte Cornelia Lang bereits beim Schwimmen (39:55 Minuten) und dem Radfahren (3:08,17 Stunden) die Basis für Platz zwei in ihrer Altersklasse W55 und Platz eins bei der baden-württembergischen Meisterschaft legen. „Die ersten beiden Disziplinen liefen hervorragend, das Laufen wollte ich einfach nur überstehen“ so die Meisterin, die in 6:40,56 Stunden finishte.

Die beiden Top-Athleten der ASG, Andris Rodewald (M25) und Christian Klefenz (M35), waren in einer ganz anderen Liga unterwegs. „Der Ausblick in den Weinbergen auf der Laufstrecke war ein Genuss im Gegensatz zu den dabei zu bewältigenden steilen Rampen“, so Andris, der nach 34:28 Minuten aus dem Wasser kam, nach 2:28,07 Stunden vom Rad stieg und nach weiteren 1:43,33 Stunden die Mitteldistanz in einer Gesamtzeit von 4:50,13 Stunden auf Platz 9 in seiner Altersklasse bewältigte. Christian Klefenz holte mit 5:02,21 Stunden (36:04/2:31,41/1:49,47) ebenfalls Rang neun in seiner Altersklasse. Ralph Wolfbeisz wurde Elfter der Altersklasse M50 in 5:39,44 Stunden (33:13/2:54,48/2:09,40). Holger Kischlat startete beim Jedermann-Triathlon (0,7 km Schwimmen, 32 km Rad, 5 km Lauf) und finishte auf Platz drei in seiner Altersklasse. ska

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.08.2019