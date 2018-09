ASGler in den Altersgruppen vorn

Teilnehmer der ASG Triathlon Hockenheim belegten die Plätze eins und drei beim 39. Golfparklauf in St. Leon-Rot. Cornelia Lang siegte beim Halbmarathon in der Altersklasse W 55 in 1:59,33 Stunden und auch Andris Rodewald sprang mit 1:26,10 Stunden aufs Siegerpodest und wurde Dritter in der Altersklasse M 20.

„Primäres Ziel war es, unter zwei Stunden zu bleiben, das haben wir alle geschafft“, sagte Siegerin Cornelia Lang. Bei optimalen äußeren Bedingungen, Windstille und bedecktem Himmel kam der ASG-Tross gut in Schwung. Lediglich Claudia Tokouzi musste verletzungsbedingt auf die Zehn-Kilometer-Strecke verkürzen, die sie in 1:00,48 Stunde auf Rang 15 in der AK W45 ins Ziel brachte. Zugpferd Klaus Auer behielt hinter Andris Rodewald auch die Nase vorn und kam in 1:56,40 Stunden in der M55 auf Rang sieben, während Bernd Lang gemeinsam mit seiner Frau Cornelia in 1:59,33 Stunden ebenso als Siebter seiner Altersklasse M 60 durchs Ziel ging. ska

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.09.2018