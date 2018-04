Anzeige

Fußball-Landesligist Spvgg 06 Ketsch tat sich beim designierten Absteiger SV Rohrbach lange Zeit sehr schwer, dennoch ging der 4:2-Erfolg am Ende in Ordnung. Weil die Gäste bis zum Ende geduldig blieben und die sich bietenden Chancen in den letzten Minuten auch mal ausnutzten, gelang der erwartete Dreier, der wohl die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigte.

Ketsch zwar von Beginn an überlegen, aber in Richtung gegnerisches Tor viel zu umständlich unterwegs. Deshalb passierte bis zur Trinkpause der Ersten Hälfte auch kaum Nennenswertes. Doch in der 31. Minute Rohrbach durch einen verwandelten Foulelfmeter von Nils Ohlhauser mit 1:0 in Führung. Der 1:1-Ausgleich (41.) fiel nach einer Ecke, die Daniel Graf nach innen brachte und von Mäx Reuter per Kopf ins lange Eck verlängert wurde.

Wer nun dachte, dass dies dem Ketscher Spiel etwas Beruhigung bringen würde, wurde nur 60 Sekunden danach eines Besseren belehrt. Nils Ohlhauser schoss zum 2:1 ein. In der Nachspielzeit von Hälfte eins brachte Emre Güc eine Ecke herein und Gökhan Kaya nickte zum 2:2-Halbzeitstand ein.