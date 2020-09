Auch Brühl und Oftersheim sind weiter

Drei Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung haben sich für das Viertelfinale im Mannheimer Fußball-Kreispokal qualifiziert. Nach dem KSC Schwetzingen, der ein Freilos erhielt, erspielten sich am Mittwochabend auch die SG Oftersheim und der FV Brühl II die Qualifikation für die Runde der letzten acht.

FV Brühl II – VfB Gartenstadt 5:3 (2:1)

Der FV Brühl II präsentiert sich weiter in Torlaune. Brühl II schnürte die Gäste in der Anfangsphase in der eigenen Hälfte ein, eine Serie von Eckbällen führte aber nicht zum Erfolg. Völlig überraschend dann die VfB-Führung. Julian Haag verwandelte einen Foulelfmeter sicher (9.). Die Gastgeber ließen sich aber nicht beeindrucken, Mario Tessitore nahm den Ball im Strafraum gekonnt an und erzielte den 1:1-Ausgleich (27.). Nach einem Lattentreffer von Sebastijan Martinovic war er erneut zur Stelle, er traf per Kopf zur 2:1-Halbzeitführung (42.).

Kurz nach Wiederanpfiff traf Canay Keklik von der Strafraumgrenze zum 3:1 (47.). In der 54. Minute veredelte Tessitore einen Pass von Pascal Wasow mit seinem dritten Treffer zum 4:1. Gartenstadt steckte nicht auf, Menderes Altintas verkürzte per Kopf auf 4:2 (56.) und drängte jetzt auf den Anschlusstreffer. Das gelang Julius Grossmann, in der 77. Minute traf er zum 4:3.

Den Sack endgültig zu machte Wasow, von Tessitore per Kopf bedient gelang ihm der 5:3-Endstand (78.). vm

SG Oftersheim – SV Rohrhof 3:1 (1:0)

Die Begegnung gestaltete sich rasant und sehenswert, jeder Ball wurde hart umkämpft. Die Gastgeber führten bereits in der ersten Halbzeit und ging dank einem Treffer von Markus Keppler (17.) mit 1:0 in die Pause.

Kurz nach Beginn der zweiten Spielhäfte kam es zu einem Gemenge vor dem Tor der SGO, es fiel ein unglückliches Eigentor von Daniel Heid (50.). Doch die Oftersheimer zeigten keine Nerven und ließen sich davon kaum beeindrucken. Sie stürmten weiter in Richtung Rohrhöfer Tor. Nach einem schön getretenen Freistoß, der allerdings keinen Ertrag einbrachte, erarbeitete sich Lucas Mampel eine Chance, die er souverän verwandelte (56.). Wenige Minuten später traf Mario Benincasa zum Endstand 3:1 (70.).

Der SV Rohrhof bemühte sich in den letzten Minuten noch um den Anschlusstreffer, konnte sich aber kaum Torraumszenen herausspielen. Vor allem die Abwehr der Mannschaft von Toni Casciaro machte ließ kaum etwas zu. wy

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.09.2020