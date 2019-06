Speyer.Giro-Held Pascal Ackermann und Doppelweltmeister Theo Reinhardt sind als Favoriten beim TIS-Sixdays-Night am 20. Juli mit hochkarätigem Fahrerfeld in Oberhausen-Rheinhausen mit dabei. Als Erik Weispfennig am vergangenen Mittwoch den Weg zur Geschäftsstunde des RSV „Edelweiß“ Oberhausen einschlug, hatte er gute Neuigkeiten in der Tasche. „Pascal Ackermann und Theo Reinhardt haben definitiv zugesagt.“ Der dreifache Etappensieger des diesjährigen Giro ´d Italia wird am 20. Juli bei der 15. Ausgabe der TIS-Sixdays-Night an den Start gehen. Ackermann gehört derzeit zu den schnellsten Sprintern auf der Straße. Als erster Deutscher gewann er das begehrte „Maglia ciclamino“, das Trikot des besten Sprinters beim Giro. Damit tritt er in die Fußstapfen von Legenden wie Eddie Merckx, Francesco Moser oder Toni Rominger. Im Jahr 2017 wurde Ackermann bereits zweiter, damals an der Seite von Leif Lampater. Neben dem schnellen Mann aus Kandel wird Doppelweltmeister Theo Reinhardt starten. Reinhardt konnte im März an der Seite von Roger Kluge seinen WM-Titel in der Königsdisziplin, dem zweier Mannschaftsfahren oder auch Madison genannte, verteidigen. Zuvor gewann er das Sechstagerennen in Berlin. Auch lokale Größen werden mit dabei sein, wenn es um den Sieg der bereits 15. Ausgabe des Radsport-Events geht. Derny-Europameister Achim Burkart und Olympiakandidat Kersten Thiele, beide Sportler des RSV „Edelweiß“ Oberhausen, sind im Peleton vertreten. Ein Novum für Veranstalter Erik Weispfennig – sein Sohn wird erstmals im Profifeld der TIS-SixdaysNight starten. An der Seite von Calvin Dik wurde Nils Weispfennig im vergangenen Jahr Deutscher Meister und Vize-Europameister im Madison der Junioren. In Oberhausen wollen die Beiden zeigen, dass sie auch im Haifischbecken der „Großen“ mitschwimmen können. „Klapp im Oval“, das Klappradrennen auf der Radrennbahn in Oberhausen erfreute sich im vergangenen Jahr einem so großen Anklang, dass es in diesem Jahr eine Erweiterung geben wird. Die Klappis werden ein Omnium bestehend aus Ausscheidungsfahren und der halben Badischen Meile absolvieren. Anmeldungen werden über die offizielle Internetseite noch angenommen. Neben dem beliebten Steherrennen auf den kultigen, schweren Motorrädern gibt es dieses Jahr noch ein besonderes Highlight: Im Rahmen eines „Rennen der Ehemaligen“ wird es einige bekannte Gesichter zu sehen geben. Christian Grasmann, Leif Lampater, Stefan Steinweg, Gregor Braun und der mehrfache deutsche Meister des RSV, Markus Nagel ziehen alle nochmal Ihre Radhose an und kommen zurück an den Ort, an dem sie vor fachkundigem Publikum so viele Erfolge feiern konnten. Tickets gibt es im Vorverkauf beim Radsporthaus Maier und der Volksbank in Oberhausen sowie im Internet unter www.sixdaysnight.de Sixdays-Night Leif Weispfennig www.sixdaysnight.de leif@weispfennig.de Tel: 0173 3069680

