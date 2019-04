Auch nach Duisburg kostenlos

„Diese Fan-Fahrt nach Ingolstadt war Ausdruck des neuen Wir-Gefühls am Hardtwald. Es macht sehr viel Spaß dieses positive Miteinander und diesen Teamgeist, auch im Mannschaftsumfeld, zu erleben. Ein riesen Dankeschön an alle die dabei waren.“ Volker Piegsa, Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen, ist beeindruckt vom Auswärtssieg. „Die emotionale Achterbahnfahrt während des Spiels war ein wahnsinniges Erlebnis, gerade weil Freud und Leid so nah beieinander lagen. Bei aller Freude über die drei Punkte denken wir auch an Fabian Schleusener und wünschen ihm eine schnelle Genesung.“

Mit sechs Fanbussen waren die Fans des SVS nach Ingolstadt angereist. Mannschaft und Verein hatten die Fahrt und die Tickets spendiert. Ob vor, während oder nach dem Spiel, einen solchen SV-Fanblock in einem Auswärtsspiel hat es selten gegeben. Mit großem Beifall begrüßten die rund 450 Anhänger die Spieler. Ein Moment, der ein gutes Gefühl gab: „Ich komme raus zum Warmmachen und es war direkt Stimmung da, sensationell, das war richtig, richtig geil“, beschreibt Keeper Marcel Schuhen die Situation.

Anmeldung im Fanshop

Und auch wenn der Sieg in Ingolstadt ein Befreiungsschlag in mehrerer Hinsicht war, alle am Hardtwald wahren die Realität. „Noch haben wir nichts erreicht. Diese Momentaufnahme tut gut, aber wir müssen jetzt konzentriert weiterarbeiten. Auch deshalb haben wir uns entschieden, diese Aktion auch für das nächste Auswärtsspiel am Ostersamstag, 20. April, in Duisburg zu starten“, appelliert Volker Piegsa.

Die Anmeldung für das gemeinsame Auswärtsspiel, sowohl für die Busfahrt als auch für die Eintrittskarten (jeweils kostenfrei), erfolgt über den SVS-Fanshop in der Jahnstraße – geöffnet Montag bis Mittwoch von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 10 bis 17 Uhr und an den Heimspieltagen. Anmeldeschluss ist Dienstag, 16. April, 18 Uhr. zg

