Auch RKG-Nachwuchs ist meisterlich

Das Ringerjahr 2018 scheint ganz im Zeichen der RKG Reilingen/Hockenheim zu stehen. Nicht nur die erste Mannschaft holte die Meisterschaft (wir berichteten), auch die RKG-Jugend schaffte mit dem Titelgewinn in der Verbandsliga eine kleine Sensation.

Allein die Teilnahme am Endrundenturnier der Schüler in Hemsbach hatten die RKG schon als großen Erfolg betrachtet. Dann gewann sie aber nacheinander gegen Brötzingen/Ispringen (27:20), Viernheim (30:12), Graben-Neudorf (26:20) und Laudenbach/Rohrbach (26:19). Wie sehr die RKG dieses Turnier dominierte, zeigen auch die sensationellen 20 Schultersiege, die sie in vier Kämpfen holen konnte. Es war ein verdienter Sieg, der nicht nur die Arbeit der Betreuer um Heiko Schweikert, Joerg Mimietz und Celine Mehner widerspiegelt, sondern auch das Engagement von Jugendleiter Alexander Liebzeit und des Vorsitzenden Frank Wörner. Dazu kommen noch die Eltern, die die Mischung bei der RKG-Jugend momentan perfekt machen und die Ringkampfgemeinschaft von einer großen Zukunft träumen lassen.

Das Meisterteam – hinten v. l.: Betreuerin Celine Mehner, Luis Romahn, Jannis Romahn, Devin Jakobi, Phillipp Pfahler, Sebastian Genthner, Betreuer Heiko Schweikert; vorne v. l.: Christiano Liebzeit, Marlon Willnauer, Fabiano LaMazza, Bastian Fellner, Pius Wörner, Simon Kuhn, Tuana Bardakci, Guiseppe Gerbino und Lenny Wörner. hef/Bild: Klefenz

