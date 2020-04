Auch Sport „ohne“ Bewegung ist effizient

4 Fotos ansehen Stellt euch Rücken an Rücken auf, haltet etwas Abstand zu den Füßen eures Partners und geht dann gemeinsam gleichzeitig in die Hocke. © Pfitzenmeier

Sport „ohne“ Bewegung – geht das denn überhaupt? Und vor allem: Was soll das bringen? Zum Wochenstart zeigen wird euch, was genau damit gemeint ist. Denn auch Sport „ohne“ Bewegung ist äußerst effizient.

Übungen können dynamisch – also „mit“ Bewegung – oder haltend beziehungsweise statisch – also „ohne“ Bewegungen – sein. Emine Yildiz zeigt in ihren Übungsbeispielen, wie man die Haltemuskulatur gut trainieren kann – und das auch noch für jeden machbar. Für Kinder und Eltern, für Geschwister und alle, die gemeinsam zu Hause einmal etwas anders probieren möchten. Für dieses spezielle Training hat sich Emine ihren Kollegen Daniele Atzori eingeladen. Die beiden zeigen Beispiele für ein schönes Partner-Work-out.

Erstes Beispiel (Übung 1 und 2): Stellt euch Rücken an Rücken auf, haltet etwas Abstand zu den Füßen eures Partners und geht dann gemeinsam gleichzeitig in die Hocke. Die Arme haltet ihr währenddessen nach vorne. Versucht, die Hocke einige Sekunden zu halten. Bestimmt schafft ihr es mit ein bisschen Übung, die Position immer länger zu halten. Gut wäre bei dieser Übung, wenn die Partner etwa gleich groß wären.

Video Sport Fitness für zu Hause (17/30) - Kinder & Familie - 07:02 Wie wär's denn mal mit Sport ohne Bewegung? Hierfür haben sich Emine Yildiz und Daniele Atzori, Experten der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, tolle Übungen einfallen lassen - die machen Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Spaß. Wie wär's denn mal mit Sport ohne Bewegung? Hierfür haben sich Emine Yildiz und Daniele Atzori, Experten der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, tolle Übungen einfallen lassen - die machen Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Spaß.

Zweites Beispiel (Übung 3 und 4): Hier befinden sich zwei Personen im Stütz auf den Händen und schauen sich dabei an. Diagonal werden die Handflächen einer Hand aufeinandergelegt. Versucht, diese Position für ein paar Sekunden zu halten. Diese Übung können Kinder mit Erwachsenen ausführen. Tipp: Macht doch eine Wochenaufgabe daraus und notiert jeden Tag, wie lange ihr die Übungen schafft. Ihr werdet überrascht sein, wie schnell ihr die Haltezeiten steigern könnt. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.04.2020