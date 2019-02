Auf Abwehr der Kurpfalz-Bären ist Verlass

Die bisherige Bilanz ist beeindruckend: 14 Siege und zwei Auswärtsniederlagen bei den Verfolgern in Beyeröhde und Buchholz-Rosengarten stehen für die Ketscher Kurpfalz-Bären zu Buche. Damit sind sie mittlerweile alleiniger Spitzenreiter und haben mit 480 Toren die meisten Treffer der Liga erzielt.

Auch die Abwehr mit Sabine Stockhorst im Tor hat mit 384 Gegentoren das zweitbeste Ergebnis aufzuweisen. Das entspricht einem durchschnittlichen 30:24-Sieg in 16 Spielen. Darauf kann sich aufbauen lassen. Aber die Bären müssen die Konzentration hochhalten, um den Platz an der Sonne weiter zu genießen.

Gegen Nürtingen wird die Ketscher Trainerin auf Lara Eckhardt aufgrund ihres Nasenbeinbruchs verzichten müssen. Aber die Breite des Kaders stimmt Schneider zuversichtlich: „Dennoch werden wir auf der Hut sein müssen, denn Nürtingen ist eine sehr gut besetzte Mannschaft. Bei uns war in Lintfort durchaus auch nicht alles Gold, was glänzt, denn im Tempospiel sind uns doch zu viele technische Fehler unterlaufen. Das sollten wir am Sonntag besser machen!“

Immer für eine Überraschung gut

Obwohl die Bären das zweite Saisonspiel in Nürtingen mit 23:32 klar gewonnen haben, werden sie das altbekannte Team um Verena Breidert nicht auf die leichte Schulter nehmen. Damals war Rückraum-Akteurin Lea Schuhknecht, die beim überraschenden Heimerfolg vor zwei Wochen über Kirchhof Sekunden vor dem Abpfiff das 22:21-Siegtor erzielte, verletzungsbedingt nicht mit dabei. Brandgefährlich ist auch die Achse der Linkshänderinnen, denn neben Verena Breidert strahlen Lisa Wieder und Nina Fischer stete Torgefahr aus. Nach dem Sieg in Lintfort und dem Ausrutscher von Buchholz/Rosengarten ist das Team von Trainerin Katrin Schneider auf dem besten Weg in die 1. Bundesliga. Doch noch stehen 14 Partien aus, darunter auch die Gegner Kirchhof und Waiblingen. zg

