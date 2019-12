In der Handball-Oberliga müssen die beiden hiesigen Frauenteams vor dem letzten Adventssonntag noch einmal alle Kräfte bündeln. Während die HSG St. Leon/Reilingen scheinbar auf aussichtsloser Mission beim Spitzenreiter FA Göppingen II ist, erwartet zeitgleich die HG Oftersheim/Schwetzingen eine nicht minder schwere Aufgabe gegen den TSV Bönnigheim.

Letztgenannte Mannschaft weist nur wenige extreme Ausschläge auf. So überraschte der TSV mit seinem 40:20-Erfolg gegen den Vierten HSG Leinfelden/Echterdingen genauso wie mit der 24:25-Heimniederlage gegen Heidelsheim/Helmsheim. Ansonsten wird gegen die vor Bönnigheim platzierten Clubs verloren und gegen den Rest gesiegt. So auch zum Saisonauftakt gegen Oftersheim/Schwetzingen mit 31:20. Geht da vielleicht doch etwas für die HG? Die Truppe um Trainer Matthias Kolander will jedenfalls ihre Chance suchen und sich würdig von ihrem Heimpublikum in die kurze Saisonunterbrechung verabschieden.

Demütigend waren die ersten Minuten für die HSG im Hinspiel, als Göppingen bis zum 3:15 (20.) eine Demonstration der Macht aufs Parkett legte. Solch ein Debakel soll keine Wiederholung finden. Diese offene Rechnung mit einem voll besetzten Mannschafts- und Fanbus im Rücken soll beglichen werden. Doch in der altehrwürdigen Hohenstaufenhalle (5600 Plätze) gibt sich Göppingen kaum eine Blöße.

Trainer Sascha Kuhn gibt sich optimistisch: „Der Druck liegt diesmal nicht bei uns. Frisch Auf ist die aktuelle Nummer eins und möchte die Position verteidigen. Wir fahren als Verfolger nach Göppingen. Ich möchte von meiner Mannschaft sehen, dass sie diese Herausforderung annimmt, dem Spitzenreiter Paroli bietet und zum Jahresende noch mal alles raushaut.“ Denn wie auch HSG-Spielerin Lena Nussbaumer weiß, ist jeder Gegner schlagbar, auch wenn der Gastgeber zuhause gegen den Zweiten sicher stark aufspielen wird. mj/ml

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.12.2019