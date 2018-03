Auf dem Weg zum Titel nur nicht patzen

Anzeige

Plankstadts Handballer wollen aus der Verbandsliga raus, wieder in die Badenliga rein. Doch ein Selbstläufer wird das für den Spitzenreiter nicht, denn am oberen Tabellenende tobt bei jetzt noch fünf ausstehenden Spieltagen ein unerbittlicher Dreikampf mit Dossenheim und Rot (jeweils ein Punkt weniger). Da verbieten sich jegliche Ausrutscher wie auch jetzt gegen die SG Leutershausen II – zumal sich die Verfolger in Rot duellieren.

Gegenüber dem TSV Rot hat Plankstadt den Vorteil des direkten Vergleichs, in Dossenheim wird in der vorletzten Runde gespielt – die TSG Eintracht hat die Meisterschaftsentscheidung also vollkommen in eigener Hand, Patzer (wie ihn sich rot zuletzt leistete) sind verboten. Eine Relegation für den Zweitplatzierten ist nicht vorgesehen.

Als Warnung und Motivationsschub sollte indes für Plankstadt nicht nur die Tabellenkonstellation dienen, sondern auch die Hinspielniederlage. Co-Trainer Dirk Fackel warnt mit Hinblick darauf: „Was passiert, wenn wir nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit zu Werke gehen, haben wir dort erlebt. Wir wollen uns in eigener Halle weiter schadlos halten, dazu brauchen wir aber wieder den selben Kampfgeist, den wir in den letzten Partien gezeigt haben.“