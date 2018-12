Auf der KTM zur Titeljagd

Marcel Brenner (r.) und Jochen Kiefer sind sich einig. © Kiefer Racing

Die Moto2-Europameisterschaft gilt für Rennfahrer seit jeher als Sprungbrett in die Weltmeisterschaft. Mit Lukas Tulovic hat das Ketscher Motorradteam Kiefer Racing diesen Schritt erst kürzlich gemacht. Als nächstes will der Rennstall den 21-jährigen Marcel Brenner zu WM-Reife führen. Er wird kommende Saison auf der neuen KTM des Teams in Spanien auf Titeljagd gehen.

Brenner kommt aus Ostermundigen im Kanton Bern und gilt als hoffnungsvolles Talent, hat er bereits viel Erfahrung in der Moto2-EM gesammelt. „Mit der Verpflichtung von Marcel Brenner haben wir eine wichtige Basis in unserem Nachwuchsprogramm geschaffen“, freut sich Teammanager Jochen Kiefer auf die Zusammenarbeit. zg

