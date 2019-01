Auf der Suche nach dem Teamgeist

Kevin Knödler ist sich seiner anspruchsvollen Aufgabe, die er im November übernommen hat, bewusst. Der von ihm trainierte SV 98 Schwetzingen steht nach 19 Spieltagen in der Fußball-Verbandsliga auf dem 15. Platz und damit mit dem Rücken zur Wand. Zwar hat der 42-Jährige die Mannschaft erst im Verlauf der Vorrunde übernommen – die Schwetzinger Verantwortlichen hatten sich nach einer 0:8-Klatsche gegen Mutschelbach von Gernot Jüllich getrennt – dennoch weiß er: „Wir tragen eine große Last auf unseren Schultern.“

Der SV 98 nicht mehr in der Verbands-, sondern in der Landesliga, das hat es zuletzt in der Saison 2005/2006 gegeben und Knödler möchte nicht derjenige sein, bei dem sich die Geschichte wiederholt.

Aber daran denkt der smarte Übungsleiter, der vom Torwarttrainer zum Chefcoach aufgestiegen ist, erst gar nicht. Denn jetzt hat Knödler Zeit, um mit seiner Mannschaft in der Winterpause zu arbeiten – sowohl im sportlichen als auch im atmosphärischen Bereich. „Wir müssen zu einer Einheit werden. Ob wir kegeln gehen oder einfach mehr miteinander sprechen werden, wir lassen uns da als Trainerteam schon etwas einfallen. In der Hinrunde stand häufig keine Mannschaft auf dem Platz, da müssen wir ansetzen. Es wird aber brutal schwer, das wissen wir“, spricht der Coach Klartext.

Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt vor dem ersten Spiel des neuen Kalenderjahres am Samstag, 2. März, gegen die TSG Weinheim sechs Zähler. „Die Situation ist nicht einfach, aber mit dem neuen Coach kam frischer Wind in die Mannschaft“, erklärt Innenverteidiger Patrick Berecko. Das war schon beim Sparkassen-Cup in der Ketscher Neurotthalle zu sehen. Nach Jahren der Enttäuschung beim renommierten Rhein-Neckar-Hallenturnier überzeugte der SV 98 endlich mal wieder. Er stellte mit Steven Ullrich den besten Torwart und mit Patrick Hocker den stärksten Einzelspieler (wir berichteten). „Wir haben uns auf das Turnier gefreut und wollten Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf der Vorbereitung und der Saison tanken“, berichtet Knödler und mit Platz drei hat die Mannschaft das geschafft und die Erwartungen sogar übertroffen.

Transferziel: Abwehr-Allrounder

Diesen Schwung will der ehemalige Torwart mitnehmen. Nach seiner Amtsübernahme gab es zwei Remis und eine Niederlage – die Kehrtwende in der Liga bleibt also noch aus. Aber womöglich rüsten die Spargelstädter für den Klassenerhalt noch einmal in personeller Hinsicht nach. Knödler ist auf der Suche nach einem Abwehr-Allrounder: „Wir suchen einen Spieler, der sowohl im Zentrum als auch auf der rechten Seite spielen kann.“

Dabei hätte diese Personalie schon lange geklärt sein können. Aber der Wunschspieler, mit dem sich Knödler einig war, sprang trotz Zusage ab. Das ärgerte den gebürtigen Leimener gewaltig. Einen Namen will er nicht nennen, aber deswegen geht die Suche von neuem los. Aber Knödler wäre nicht Knödler, wenn er sich nicht auch dieser heiklen Herausforderung stellen würde.

