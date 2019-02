Auf der Suche nach Lockerheit

Als Rebecca Engelhardt 70 Sekunden vor der Schlusssirene den 27:27-Ausgleich markierte, durften die Handballfans der Ketscher Kurpfalz-Bären noch hoffen. Auch nach dem 28. Tor für den HC Rödertal bot sich dem Aufstiegsaspiranten weiterhin die Chance, zumindest einen Punkt in der heimischen Neurotthalle zu behalten. Doch am Ende scheiterte Carmen Moser an HCR-Schlussfrau Ann Ramer, so dass die Bären zum zweiten Mal in Folge ein Heimspiel verloren. „Gegen Nürtingen haben wir schwach gespielt. Heute war das anders, aber Rödertal hat verdient gewonnen“, zeigte sich Geschäftsführer Dr. Robert Becker als fairer Verlierer.

Letztendlich hätten die Bären beinahe noch Glück im Unglück gehabt, denn der Zweitliga-Spitzenreiter HL Buchholz-Rosengarten lag lange Zeit gegen die TG Nürtingen zurück. Aber die Luchse wachten noch rechtzeitig auf und drehten das Spiel (30:27). Da in den Parallelspielen auch der TV Beyeröhde-Wuppertal gegen DJK/MJC Trier gewann und Mainz 05 gegen die SG Kirchhof die Oberhand behielt, spitzt sich das Aufstiegsrennen immer weiter zu. Davon wollen sich die Bären aber nicht verrückt machen lassen. „Alle Gegner sind darauf aus, uns ans Fell zu gehen. Aber wir müssen uns mehr auf unsere Stärken konzentrieren und vor allem die Torchancen besser nutzen. Wir haben uns zu viele Fehlwürfe erlaubt“, ärgerte sich Bären-Trainerin Katrin Schneider, die schon im Vorfeld vor dem HCR gewarnt hatte.

Erste Führung nach 32 Minuten

Schließlich kamen die Bienen mit fünf Siegen nacheinander in die Kurpfalz. Und gleich in der Anfangsphase unterstrichen sie ihre Ambitionen, diese Serie fortführen zu wollen (8:11/19.). Verena Oßwald sorgte in der 32. Minute für die erste Führung der Gastgeberinnen. Lange hatte diese jedoch nicht Bestand, denn bei den Sachsen war Brigita Ivanauskaite mit insgesamt sieben Treffern nicht in den Griff zu bekommen. Zudem hatten die Bären Pech im Abschluss: Dutzendfach standen der Pfosten oder die Latte im Weg. In der Schlussphase kämpften sich die Bären, bei denen sich Sophia Sommerrock rechtzeitig fit meldete, noch einmal heran, doch das Spiel kippte nicht mehr.

Nach dem schwachen Auftritt gegen Nürtingen vor knapp zwei Wochen (17:20) war die Leistung gegen Rödertal eine Reaktion, die aber nicht das gewünschte Ergebnis einbrachte. Schneider begab sich auf Spurensuche: „Vielleicht machen sich manche Spielerinnen vor den eigenen Fans zu viel Druck und lassen deswegen die Souveränität vermissen.“ Kapitänin Sina Michels sagte: „Die Erwartungshaltung hat sich geändert. Wir versuchen der Begeisterung im Umfeld und der Vorfreude über einen möglichen Aufstieg gerecht zu werden und wollen dann manchmal zu viel. Dadurch verlieren wir die nötige Lockerheit.“

Speziell die Halbpositionen strahlten am Samstag zu wenig Torgefahr aus. Dort müssen die Bären vor den Auswärtsspielen in Waiblingen und Nord Harrislee ansetzen, um weiter oben dran zu bleiben.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.02.2019