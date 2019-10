Die SG ASV/DJK Eppelheim findet in der Fußball-Landesliga nicht in die Spur. Am Freitagabend unterlagen die Hausherren mit 0:3 (0:1) dem VfB St. Leon. In der Tabelle liegt die SG auf einem Abstiegsplatz.

Die Partie begann ausgeglichen, dann kam St. Leon besser ins Spiel und übernahm das Kommando. Die Folge: das 0:1 durch Dennis Gerber (34.). Die Gäste waren selbstbewusster und dem zweiten Tor näher als Eppelheim dem Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel hatten beide Teams je eine Möglichkeit: Zunächst scheiterte St. Leon an der guten Reaktion des Eppelheimer Torwarts Dominik Machmaier, danach verpasste Patrick Greulich das 1:1. Dann erhöhte Gerber auf 0:2 (53.). Bis zum Abpfiff bemühte sich die SG, musste dann aber auch noch das 0:3 durch Mauritz Wicker hinnehmen.

SG: Machmeier; Sommer, Weiss (67. Martin), Bauer, Fenyö, Huber, Neusser (67. Filyos), von Geiso (74. Maxwell-Ludowski), Lehr, Grün, Greulich. ms

