Auf Entwicklung der vergangenen Saison aufbauen

Nach der Pause nehmen die Badenliga-Handballer der HSG Leon/Reilingen jetzt wieder das Training und die Vorbereitung auf die kommende Runde auf.

Ein kleiner Wermutstropfen ist die Verletzung von Felix Scholl, der nach seiner Operation die Vorbereitung wahrscheinlich erst später beginnen kann, heißt es vom Verein. Auch stehen die Verantwortlichen der HSG noch mit dem einen oder anderen Spieler in Verhandlungen, so dass der endgültige Mannschaftskader bis dato noch nicht feststeht.

Stetige Weiterentwicklung

Im Rückblick auf die abgelaufene Saison 2018/19 zogen die Beteiligten noch einmal ein positives Fazit. Mit dem siebten Tabellenplatz wurde die Vorgabe, die sich Trainer und Mannschaft vor der Runde mit Rang fünf oder sechs im Endranking gesetzt hatten, erreicht. „Die Saison verlief im Großen und Ganzen sehr zufriedenstellend. Wir hatten nichts mit dem Abstiegskampf zu tun, was unser primäres Ziel war“, so Coach Christopher Körner und ergänzt: „Wir haben uns von Spiel zu Spiel weiterentwickelt und eine starke Saison gespielt, wobei vor allem die Rückrunde zu erwähnen ist, bei der man gesehen hat, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt hat.“ Wirkliche Tiefpunkte habe es keine während der zurückliegenden Spielzeit gegeben: „Anfang der Runde haben wir ein paar Begegnungen unglücklich verloren, bei denen wir nicht konstant die Partie zu Ende gespielt haben und eingebrochen sind. Dies ist in der Rückrunde nicht mehr passiert.“ Mit einem positiven Punkt- und Torverhältnis waren dann auch weitere Pluspunkte gesammelt, wobei vor allem die stärkste Abwehr der Liga zeigte, dass die Truppe im Defensivbereich enorm zugelegt hat. Hier dokumentiert sich auch das gute Mannschaftsgefüge und die mannschaftliche Geschlossenheit, die das Team während der gesamten Runde ausgezeichnet hat.

Zusammenhalt stimmt

Einsatz, Engagement, Zusammenhalt und das gegenseitige Unterstützen in allen Situationen waren ein Garant für das gute Abschneiden der HSG-Truppe. Körner: „Man kann sagen, dass jetzt eine Mannschaft auf dem Feld stand, was die Jahre zuvor nicht immer der Fall war. Auch bei hohen Rückständen wurde immer gekämpft und sich gegenseitig motiviert, um wieder auf die Gewinnerseite zu kommen. Wir hatten einige Spiele, bei denen wir nur mit sieben Feldspielern angereist waren; gerade diese Spiele haben wir bravourös gemeistert und haben Einsatz und Willen gezeigt.“ Auch das Zusammenwachsen der einzelnen Mannschaftsteile wurde im Laufe der Runde sehr effizient umgesetzt, was sich auch in der starken Rückrunde manifestierte. Hier zeigte es sich, dass das HSG-Team zu einer etablierten Badenliga-Mannschaft gewachsen war. Gegen die ersten drei der Tabelle wurde mit starken Leistungen gepunktet, wobei besonders der deutliche Heimsieg gegen Meister Neuenbürg und der Auswärtserfolg in Helmsheim/Heidelsheim kleine Highlights waren. Insgesamt eine überaus zufriedenstellende Runde, die Ansporn für die kommende Saison sein sollte.

„Wir werden uns wieder neue Ziele setzen und werden probieren, diese als Mannschaft zu erreichen“, kündigt Trainer Körner an. Das Team werde sich nochmals verjüngen: „Wir müssen schauen, was wir erreichen können mit dem aktuellen Kader, da dieser noch nicht zu 100 Prozent final ist.“ krau

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.07.2019