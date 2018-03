Auf in den Kampf

Anzeige

Die Ketscher Kurpfalz-Bären müssen in der 2. Handball-Bundesliga Frauen auswärts ran und Trainerin Katrin Schneider will auch nach der Bekanntgabe der Entscheidung, dass der Verein auf einen möglichen Erstligaaufstieg verzichten wird, weiter punkten – am besten am heutigen Samstag (19.30 Uhr) bei der TG Nürtingen. Aber sie sagt auch: „Da erwartet uns ein heißer Kampf. “

In der vergangenen Saison freute man sich bei der TGN über einen hervorragenden vierten Tabellenplatz. In der laufenden Runde ist das Team von Trainer Stefan Eidt dagegen nicht so erfolgreich unterwegs, sondern befindet sich ganz in der Nähe der Abstiegsplätze. Etwas Luft verschafften sich die Nürtingerinnen allerdings zuletzt durch das Unentschieden in Hannover (27:27) und den klaren 27:22-Sieg bei den Trierer Miezen. Jetzt hofft man, durch einen Erfolg gegen die Bären den Abstand zum Tabellenende weiter vergrößern zu können.

Breidert gibt noch den Ton an

Es ist schon bemerkenswert, dass Verena Breidert mit ihren 38 Jahren nach wie vor eine der gefürchtetsten Schützinnen in der Liga ist. Die Linkshänderin drückt dem Nürtinger Spiel auch in dieser Saison ihren Stempel auf. Beim Hinspiel hatten die Bären beim 26:17 wenig Mühe, den Gegner in Schach zu halten. Doch Katrin Schneider sieht dem Gastspiel durchaus kritisch entgegen: „In Nürtingen werden wir nur bestehen können, wenn wir eine ähnlich konzentrierte und kämpferisch überzeugende Leistung bringen wie zuletzt gegen Mainz.“