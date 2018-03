Auf Revanche für 1:6 aus

Anzeige

Rückrundenstart auch in der Fußball-Kreisklasse A. In einem kleinen Derby stehen sich der SV 98 Schwetzingen II und der FV Brühl II gegenüber – eine Partie, die durchaus eine Vorgeschichte besitzt. „Wir haben das Hinspiel 1:6 verloren und ich erwarte hier eine Wiedergutmachung“, fordert SV-Coach Felix Langkamp. Es war eine von insgesamt nur vier Niederlagen der Schwetzinger in der Vorrunde.

Die Verbandsliga-Reserve hat in der ersten Saisonhälfte scheinbar ihre persönliche Vorliebe für Punkteteilungen gefunden. Acht Mal fanden Partien des SV 98 Schwetzingen II nach den 90 Minuten keinen Sieger. Da kommt der FV Brühl II gerade recht, der in dieser Statistik das krasse Gegenteil darstellt: Erst ein Remis haben die Schützlinge von Steffen Hoffmann erzielt. Wer sich denn in dieser Konstellation am Ende durchsetzt, bringt auch Langkamp ins Grübeln. „Es wird ein enges Spiel und ein Remis ist nicht ausgeschlossen“, wagt er einen Ausblick. „Wenn Brühl II es aber generell zu verhindern weiß, unentschieden zu spielen, dann hoffe ich mit gutem Ausgang für uns.“

Bislang sind die 98er auf eigenem Platz noch ungeschlagen und wollen das so beibehalten. Mithelfen sollen hierbei die Winterneuzugänge, von denen sich Langkamp viel erhofft. Batuhan Ceylan kam von der SG Kirchheim II und „ist ein sehr guter Sechser, der uns weiterbringen wird“, so Langkamp. Zudem wurden zwei A-Jugendliche hochgezogen, „die ebenfalls ihren Anteil beitragen werden“, bescheinigt der Trainer. Während Ever Kassel (SV Altlußheim) noch gesperrt ist, macht Dennis Klose (TSG Eintracht Plankstadt) der Trainingsrückstand zu schaffen.