Auf Suche nach der richtigen Mischung

Die Fußballer des FV 08 Hockenheim bleiben sich treu: Sie bieten ihrem Publikum in ihren Kreisliga-Spielen ein Spektakel. In der Offensive passt vieles bereits zusammen, das unterstreichen die 18 selbst geschossenen Tore. Die Abwehr ist jedoch löchrig und deswegen bastelt Trainer Kay Gerwig nach 19 Gegentoren aus sieben Spielen immer noch an der undurchlässigsten Formation: „Wir versuchen im

...