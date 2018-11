Aufatmen beim VKC Eppelheim II

Der VKC Eppelheim II hat seine letzte Chance auf den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga der Sportkeglerinnen gewahrt und das Abstiegsduell gegen Rot-Weiß Sandhausen II 5616:5555 gewonnen.

„Es ging um alles“, verdeutlichte Leonard Erni den Ernst der Lage. Lars Ebert, mit 1018 Kegeln Tagesbester, und Christopher Hafen holten im Starttrio den entscheidenden Vorsprung heraus. Trotzdem kamen die Gäste durch den starken Jens Auer noch einmal heran und waren in die Vollen auch die bessere Mannschaft. Beim VKC II spielte Leonard Erni schwach, auch Martin Wolfring zeigte sein Potenzial nicht. „Ich habe gar nicht in mein Spiel gefunden“, meinte Erni enttäuscht. Auch bei Robin Loy und Andreas Wüst lief es nicht so recht, die Gäste konnten das jedoch nicht ausnutzen. „Das ist ein Geschenk an die Eppelheimer“, meinte RW-Vorsitzender Mike Heckmann enttäuscht.

Beide Teams wollen die Reserveteams möglichst in der 2. Liga halten, um jungen Spielern Einsatzchancen zu geben. Beim VKC soll dies aber nicht um jeden Preis geschehen, wie Trainer Matthias Ebert betont. „Natürlich besteht der Club nicht nur aus der ersten Mannschaft und wir würden den Klassenerhalt gerne schaffen, aber wir werden die Zweite nicht mit aller Macht in der Liga halten“, sagte Ebert. Schließlich werde auch in der Verbandsliga gut gekegelt, und für einige der jetzigen Spieler ist die 2. Liga einfach zu hoch. Ohne Verstärkungen aus dem Bundesligateam würde der VKC II vermutlich chancenlos Letzter werden.

VKC Eppelheim II: Ebert 1018, Hafen 980,Loy 919, L. Erni 859, Wolfring 933, Wüst 907. mra

