Aufgerüstet zum VfB

Jürgen Machmeier findet das Auftaktprogramm des SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga „ambitioniert“. Zunächst empfängt der SVS den SV Darmstadt 98 am Wochenende 19./20. September, dann geht es zum 1. FC Nürnberg und am dritten Spieltag kommt es zum Wiedersehen mit Leart Paqarada, der in der Sommerpause zum FC St. Pauli gewechselt war. Der Präsident hat zu den ersten Spielen eine zweigeteilte Meinung: „Es ist schade, dass die beiden Heimspiele nur vor einer reduzierten Kulisse stattfinden können, wenn überhaupt. Bei solch angesagten Spielen wünscht man sich natürlich ein volles Haus.“

Um für den Saisonauftakt aber dennoch gut aufgestellt zu sein, beginnt an diesem Samstag, 8. August, die Testspiel-Reihe des SVS. Um 11 Uhr gastiert das Team von Trainer Uwe Koschinat beim Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart im Robert-Schlienz-Stadion. Im jüngsten Ligaduell, das noch nicht einmal zwei Monate zurückliegt, kassierte Sandhausen eine 1:5-Klatsche im Schwabenland. Seither hat sich auf beiden Seiten in personeller Hinsicht einiges getan: Allein beim SVS werden mit Nils Röseler, Diego Contento, Daniel Keita-Ruel und Nikolas Nartey alle vier Neuzugänge mit an Bord sein. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca sagt: „Mit dem VfB haben wir zu Beginn der Vorbereitungsspiele einen attraktiven Gegner. Ich freue mich darüber, unsere Neuzugänge erstmals im SV-Trikot zu sehen. Vor allem für die Jungs, die aufgrund der Corona-Pause oder verletzungsbedingt schon lange nicht mehr gespielt haben, ist so ein Test ganz wichtig, um wieder in Rhythmus zu kommen. Gerade Röseler und Contento brauchen nach den langen Spielpausen wieder den Wettkampf.“

Partie ohne Zuschauer

Darauf brennt aber auch Coach Uwe Koschinat. Nach acht intensiven Trainingseinheiten hat der gebürtige Koblenzer klare Erwartungen an den Auftakt: „Zielsetzung Nummer eins für diesen Test ist die athletische Komponente. Wir sind jetzt in der zweiten Woche der Vorbereitung und haben die Mannschaft kontinuierlich aufgebaut. In diesem Spiel wollen wir jeden Einzelnen über 45 Minuten belasten und ich möchte eine hohe Aktionsdichte auf den jeweiligen Positionen sehen.“ Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, kann aber online mitverfolgt werden: Der VfB überträgt den Test auf seiner Facebook-Seite und auf seinem Youtube-Kanal.

Das Auftaktprogramm des SVS:

1. Spieltag: SV Darmstadt 98 (H);

2. Spieltag: 1. FC Nürnberg (A);

3. Spieltag: FC St. Pauli (H);

4. Spieltag: Karlsruher SC (A);

5. Spieltag: SC Paderborn (H). mjw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.08.2020