Anzeige

Die SG Oftersheim II nimmt in der Fußball-Kreisklasse B aus Edingen drei Punkte mit, der VfL Hockenheim schießt sich am Fronleichnamstag mit einem Remis warm für die Relegation.

DJK Fort. Ed.-Neckarhausen II – SG Oftersheim II 2:4 (2:0)

Mitten hinein in eine Drangphase der Gäste spielte Edingen II einen Diagonalball auf links, Berkan Tabakci nahm ihn mit und schob am SGO-Keeper vorbei zum 1:0 ins Netz (21.). Doch es kam noch schlimmer für die SGO II: Nach einem Freistoß von der Mittellinie stieg Francesco Valente am höchsten und köpfte zum 2:0 ein (36.). Doch Oftersheim II gab sich nicht auf und blies zum Angriff. Daniel Sauter bekam den Ball im Strafraum gespielt, umkurvte einen Verteidiger sowie den Torwart und netzte zum 2:1 (67.) ein. In der 76. Minute drang Noah Knupfer von links in den Strafraum und glich aus. Drei Minuten später verwandelte Sauter einen Handelfmeter sicher zum 2:3 (79.). Auch den Schlusspunkt setzte Sauter: In der Nachspielzeit schoss er mittig vor dem Strafraum, der Ball sprang auf und mit gütiger Mithilfe des DJK-Schlussmanns ins Netz zum 2:4 (90.+4).

VfL Hockenheim – Olympia Neulußheim II 1:1 (1:1)

Die Gastgeber gingen schnell durch Valentin Volz in Führung (4.). Nach einer schönen Einzelleistung von Zainullah Aimaq glichen die Gäste zum 1:1 aus (14.). Neulußheim II spielte sich gute Chancen heraus, lediglich der Pfosten verhinderte das 1:2 durch Stephan Bauer. Auch Rouven Ratzek traf nur das Aluminium für die Gäste. Nach der Pause spielte Neulußheim II, das ohne Ersatzspieler angereist war, in doppelter Unterzahl, hatte aber dennoch Chancen. Der VfL Hockenheim vergab einen Foulelfmeter und damit die Chance zur Führung. Mit dem Schlusspfiff hatte Bauer für Neulußheim II den Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte aber am VfL-Torwart Justin Olsen.