Aufsteiger wird zur Stolperfalle

Die SG Eppelheim II ist bereits in der zweiten Runde des Heidelberger Fußball-Kreispokals gescheitert. Beim B-Klassen-Aufsteiger und zukünftigen Ligakonkurrenten SG Tairnbach unterlagen die Eppelheimer mit 0:3.

Dabei hätte alles so gut beginnen können, doch Cem Kazans vermeintlicher Führungstreffer für Eppelheim II gleich in der ersten Spielminute wurde die Anerkennung verwehrt. „Ich musste gar den Schiedsrichter befragen. Der entschied auf Abseits, was ich nicht nachvollziehen kann“, haderte Eppelheims Trainer Rene Rehberger auf Nachfrage dieser Zeitung.

Eppelheim II blieb im ersten Durchgang spielbestimmend, doch Chancen blieben aus. Kurz vor der Pause nutzte Jonas Fuchs eine Eppelheimer Unachtsamkeit aus und netzte zum 1:0 für die Gastgeber ein (44.).

Den Beginn der zweiten Spielhälfte verschlief die zweite Vertretung aus Eppelheim und Tairnbach ging durch Carsten Benz mit 2:0 in Führung (53.). Danach hatte die Eppelheim II drei Riesenchancen innerhalb von drei Minuten, brachte den Ball aber nicht unter. Besser machte es Marvin Wörns, der für Tairnbach das 3:0 besorgte (75.). wy

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 10.08.2020