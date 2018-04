Anzeige

Für Fußball-Landesligist SG ASV/DJK Eppelheim steht am heutigen Samstag um 15 Uhr beim VfB St. Leon eine wichtige Begegnung an, die nicht verloren gehen darf, wenn er sich noch Chancen auf den Aufstieg bewahren will. Die Spvgg 06 Ketsch muss am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenschlusslicht SV Rohrbach/Sinsheim antreten und sollte da vor keiner schweren Hürde stehen. Der FV Brühl ist an diesem Wochenende spielfrei.

Die SG ASV/DJK Eppelheim muss heute beim VfB St. Leon antreten, der derzeit einen guten Lauf hat und wie im letzten Jahr erst in der Rückrunde so richtig auftaut und das Feld von hinten aufrollt. „St. Leon spielt derzeit sehr stark und es wird für uns nicht leicht werden, Punkte einzufahren“, weiß der SG-Trainer Daniel Mingrone, dass es heute eine schwere Nuss zu knacken gilt. „Dennoch fahren wir nach St. Leon, um nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten, denn wir wollen weiter oben am Ball bleiben.“

Die Eppelheimer nehmen mit 42 Punkten den vierten Tabellenplatz ein. Wieblingen führt mit 52 Punkten die Tabelle in der Landesliga souverän an und sollte, wenn nichts Unvorhersehbares geschieht, auf Meisterschaftskurs sein. Doch im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz, den derzeit der FC Bammental einnimmt, bleibt es spannend, denn mit dem SV Waldhof Mannheim II, der SG Eppelheim sowie dem VfB St. Leon sind gleich drei Teams noch im Rennen.