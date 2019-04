Aufstiegsjubel bei Plankstadts „Zweiter“

Die Meisterschaft in der Verbandsliga Baden reichte noch nicht zum Aufstieg, doch nun haben die Sportkeglerinnen der SG BW/GH Plankstadt II den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft. Beim Aufstiegsturnier mit den anderen beiden Landesmeistern aus Hessen (KSC Hainstadt) und Rheinland-Pfalz (SG KSC Mainz/GN Essenheim) in Ettlingen setzte sich Plankstadt II überlegen vor Hainstadt durch. Auch Hainstadt darf künftig in der 2. Liga spielen, während die Pfälzerinnen auf Landesebene verbleiben müssen.

Die Plankstadterinnen hatten einen glänzenden Start. Arifa Brendel und Silvija Crncic fegten 497 Kegel von den ergiebigen Bahnen und brachten den Favoriten mit 42 Kegeln vor Hainstadt in Führung. „Sie haben den anderen gezeigt, was Kroaten-Power ist“, war Sabrina Bender begeistert. Sie und Petra Deininger spielten zwar im Mittelpaar nicht ganz so hohe Ergebnisse, verteidigten die Führung aber unangefochten.

Im Schlusspaar wurde es zwar noch spannend, doch Gabriele Rühle und Julia Tippl behielten die Nerven und lagen letztlich 23 Kegel vor Hainstadt. Jubelnd fielen sich die Plankstädterinnen um den Hals.

„Ich bin überglücklich, dass es mit dem Aufstieg geklappt hat, das war mein Ziel, als ich nach Plankstadt gewechselt bin“, meinte die frühere Ludwigshafenerin Arifa Brendel.

Die Club-Vorsitzende Petra Deininger strahlte ebenfalls übers ganze Gesicht. „Die Mannschaft war goldrichtig aufgestellt, mit zwei super Anfangsergebnissen haben wir es bis zum Schluss durchgezogen“, sagte Deininger. „Wir sind überglücklich, dass wir uns den Wunsch erfüllt haben und kommende Runde in der 2. Liga spielen.“

Ergebnisse Aufstiegsturnier Frauen: 1. SG BW/GH Plankstadt II 2856 Kegel (Brendel 497, Crncic 497, P. Deininger 450, Bender 462, Rühle 468, Tippl 482), 2. KSC Hainstadt 2833, 3. SG KSG Mainz/GN Essenheim 2785.

