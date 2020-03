Aufstiegskandidat gibt sich keine Blöße

Trotz einer Leistungssteigerung gegenüber den letzten Spielen unterlagen die Badenliga-Handballerinnen des TV Brühl der SG Nußloch mit 27:32 (12:14). Mit diesem Erfolg nähren sich weiter die Hoffnungen auf den Aufstiegsplatz für die SGN, während der Gastgeber auf Rang sieben abgerutscht ist. Schon vor Beginn waren die Ausgangspositionen klar abgesteckt. Trainerin Kerstin Siebenlist: „Wir müssen nicht unbedingt gewinnen, Nußloch schon.“

Brühl, das weiter auf den Einsatz von Hannah Edelmann wartet, begann schwungvoll und lag nach fünf Minuten mit vier verschiedenen Torschützinnen 4:1 vorne. Nußloch, das wie erwartet mit einer 6:0-Deckung agierte, fing sich allerdings sehr schnell und hatte wenig später zum 4:4 ausgeglichen. Da zeigte sich bereits, dass es von entscheidender Bedeutung sein wird, wie der TVB mit den beiden Sieggarantinnen Fatima Saddiki und Felicia Arnold klarkommt. Die offensive Brühler Deckung stand zwar über weite Strecken recht gut, die beiden waren aber nie ganz auszuschalten.

Da sich auf der anderen Seite die wendigen Angreiferinnen des Gastgebers in den immer wieder gesuchten 1:1-Situationen durchsetzten, entwickelte sich eine temporeiche Partie auf Augenhöhe. Bis zur Pause wechselten die Führungen mehrmals und erst zwei Nußlocher Treffer in der Schlussminute der ersten Halbzeit bescherte den Gästen eine Führung. Bis dahin lieferte Brühl eine gute Partie ab, lediglich die hohe Fehlerquote bei technischen Unzulänglichkeiten verhinderte ein besseres Ergebnis.

Kraft reicht fast

Zu Beginn der zweiten Hälfte stand bei den Brühler Anhängern die Frage, wie lange dir Kraft der eigenen Mannschaft reichen würde. Die reichte fast bis zum Ende, wobei die Gästebank erwartungsgemäß den tieferen Kader aufwies. Nach einer Viertelstunde enteilte Nußloch auf fünf (18:23), wenig später sogar auf sechs Tore Abstand (20:26). War das schon mehr als eine Vorentscheidung? Nein, denn das auch kämpferisch überzeugende Brühler Team kam noch einmal zurück, verkürzte auf 24:26 (55.) und hatte mehrmals die Chance zum Anschlusstreffer. Der fiel aber nicht und hier lag auch die Krux, nämlich in den vielen technischen Fehlern auf TVB-Seite. In der überaus fairen Begegnung wirkte die SGN abgeklärter und war nicht aus der Ruhe zu bringen. Daraus sprang am Ende ein verdienter Erfolg heraus, der allerdings um ein paar Treffer zu hoch ausfiel.

Für Kerstin Siebenlist war die Leistung aber okay: „Eine klare Steigerung meiner Mannschaft nach den letzten schwachen Vorstellungen. Mit dem Spiel war ich zufrieden, nicht mit den vielen einfachen Fehlern, die haben uns entscheidend zurückgeworfen. Aber wir haben gezeigt, dass wir gegen einen starken Gegner spielerisch mitgehalten haben.“

TVB: S. Pristl, Zimmermann; Li. Bühn (5), Gross, Henn (1), Renkert (13/6), Li. Naber, Tomann (1), Handrick (1), Röschel (4), Schneider (1), Le. Bühn (1), Lederer. ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.03.2020