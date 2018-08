Auftakt nach Maß für die 06er

Bei hochsommerlichen Temperaturen startete die Spvgg 06 Ketsch gegen den Sinsheimer Aufsteiger TSV Kürnbach favorisiert in die neue Fußball-Landesligasaison. Dieser Rolle wurde die Heimelf am Ende auch gerecht und besiegte die Gäste aus dem Kraichgau mit 4:1.

Ketsch begann überlegen. Nach sieben Minuten hatte Ayhan Öztürk die erste gute Gelegenheit, Kürnbachs Keeper klärte aber stark. In der 9. Minute trat Steffen Jung einen Eckball für Ketsch nach innen. Neuzugang Stephan Jung stieg hoch und lenkte die Kugel an seinen Gegenspieler, der ein Eigentor fabrizierte. Ketsch blieb weiter bissig und in Spielminute 16 setzte sich Steffen Jung über links gut durch, passte in die Mitte, wo Mäx Reuter goldrichtig stand und den Ball im zweiten Anlauf zum 2:0 in die Maschen bugsierte. Danach verwaltete der Gastgeber die Partie, brachte sich durch zwei Unachtsamkeiten in der Defensive und selbst in Bedrängnis. So musste Keeper Jonas Wies bei einem Freistoß aus 17 Metern, der von Kürnbachs Marc Zengerle gut geschossen wurde, sein ganzes Können aufbieten, um den Anschlusstreffer für die Gäste zu verhindern. Bis zur Pause blieb es beim scheinbar beruhigenden 2:0 für die Hausherren.

Auch die zweite Hälfte begann für die Ketscher Kicker ideal, denn bereits in der 49. Minute traf Kevin Nauen nach guter Vorarbeit von Pieri Greco aus zentraler Position zum vorentscheidenden 3:0. Ketsch rutschte danach sichtbar in den Verwaltungsmodus und war nicht immer aufmerksam. Dies nutze in der 53. Minute beinahe Marc Zengerle aus, der knapp hinter der Mittellinie an den Ball kam und sah, dass der Ketscher Goalie zu weit vor seiner Kiste stand, und einfach mal abzog. Das Spielgerät klatschte an den Pfosten.

Nach einer Stunde brach die Zeit der Wechsel auf beiden Seiten an, was den Spielfluss sichtbar unterbrach. Als in der 76. Spielminute der Gast mal wieder zu viel Platz zum kontern hatte, setzte sich über deren linke Angriffsseite Nicolas Zieger durch. Seine flache Hereingabe fälschte der fast alleine zurückgeeilte Ketscher Verteidiger Stephan Jung ins eigene Tor zum 3:1 ab. Der Gast aus Kürnbach war dadurch wieder etwas optimistischer, doch in der 86. Minute zündete Atiya Djobo über die rechte Ketscher Angriffsseite den Turbo. Seine Hereingabe von der Grundlinie hämmerte in der Mitte Salvatore Rindone per Kopf zum 4:1 in die Maschen. Der mit Spannung erwartete Saisonauftakt war somit erfolgreich für die 06er absolviert. jf

