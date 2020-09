Auftakt nach Maß hier – Ernüchterung dort

Die A-Jugend der Kurpfalz-Bären ist mit einem Kantersieg in die Saison in der Jugendbundesliga Handball gestartet. Dagegen kassierte die Altersgenossen der HG Oftersheim/Schwetzingen eine Heimpleite.

Vom TSV Allach wollte sich die HG-Truppe vor heimischer Kulisse eigentlich nicht wieder überraschen lassen. Doch kurz vor der Pause, beim 15:16 (28.), von Leon Haase wurden wohl alle guten Vorsätze über Bord geworfen.

Über 15:20 und 20:28 ging es einer ernüchternden 26:35 (15:19)-Niederlage rasant entgegen. Am Samstag (16 Uhr) beim HC Erlangen, der mit 26:28 bei der SG Pforzheim/Eutingen den Kürzeren zog, soll es nun besser laufen.

Video Lokales Bundesliga-Jugend der HG Oftersheim/Schwetzingen macht sich für die Saison fit - 02:50 Im siebten Jahr spielt die A-Jugend der HG Oftersheim/Schwetzingen in der Jugendhandball-Bundesliga. Im Pfitzenmeier Fitness und Wellness Resort fand eine spezielle Trainingseinheit statt.

HG: Rabe, Grab; Beisel (1), Zaum, Merkel, Kern (4), Grimm, Zimprich, Trunk (5/3), Haase (8/3), Thüre, Fertig (7), Aslan (1).

Vorbereitung nicht optimal

Das Ketscher Team von Neutrainer Carsten Sender gewann mit 43:27 gegen den TV Verl, obwohl die Vorbereitung nicht optimal verlaufen war. Immer wieder hatte der Trainer Spielerinnen abgeben müssen. Dennoch lief der Auftakt in die Gruppenphase nach Plan. Schon in den ersten Minuten unterstrich die Ketscher Mannschaft ihre Ambitionen und legte mit 5:0 einen furiosen Start hin. Sowohl im Angriff als auch Torfrau Johanna Meyer lieferten eine gute Leistung ab, sodass der Heimsieg nie in Gefahr geriet. Sender konnte zudem fleißig wechseln. Einen Bruch im Spiel gab es aber nie. Spätestens nach dem 22:11 war die Entscheidung gefallen. Der Erfolg ist gut für das Selbstvertrauen, denn die kommende Aufgabe hat es in sich: Die Jungbären müssen zur Talentschmiede des deutschen Meisters Borussia Dortmund. Spielbeginn ist am Sonntag, 4. Oktober, um 15 Uhr.

Bären: Meyer, Rothe, Renner; Winnewisser (7), Haupt (12/2), Herrmann (4), Schweinoch (2), Slomski (1), Korinth (4), Koch (3), Sender (1), Keßler (3/1), Frey, Stein (1), Böser (5). mjw

Info: Ein Video aus der Vorbereitung der HG-Jugend gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

