Die HG Oftersheim/Schwetzingen sei kein Favorit im Vorfeld der Partie der Jugend-Handball-Bundesliga mit dem VfL Günzburg gewesen, meinten die Coaches Christoph Lahme und Thomas Herr. Dafür sprach auch die Aufstellung, in der viele Stammkräfte durch jüngere nachdrängende Kräfte ersetzt werden mussten. Spielverlauf und Ergebnis sprachen beim 30:21-Erfolg eine andere Sprache.

Allerdings zeigte sich der Gast auch nicht von seiner gefährlichen Seite. Dementsprechend angefressen beurteilte VfL-Trainer Stephan Hofmeister die Leistung seiner Akteure, kündigte eine intensive Trainingswoche an. Intensiv war die Trainingswoche auch bei der HG. Nachholbedarf gab es bei den ergänzenden B-Jugendlichen (am Wochenende spielfrei) in Sachen Feinabstimmung bei Spielkonzeption und im Zusammenspiel der Deckungsformationen. Etliche von ihnen könnten nun die Reise zur HSG Konstanz (Samstag, 15.15 Uhr) mit antreten, um erneut auszuhelfen. Denn es sei nur punktuelle Entlastung aus dem Kranken- und Verletztenstand zu erwarten, sagen die HG-Coaches Christoph Lahme und Thomas Herr. Aber auch der Gastgeber am Bodensee war zuletzt etwas dezimiert, musste sich beim TV Bittenfeld mit 33:36 beugen. Da wird am Seerhein kein lauer Wind auf die HG-Spieler warten.

Technische Fehler gering halten

Lahme schreibt seinen Jungs ins Manuskript: „Wir dürfen nicht wieder wie gegen Günzburg starten, den Auftakt nicht verschlafen, egal wie lange die Anfahrt dauert. Das könnte dort tödlich sein.“ Dazu sei es auch unbedingt notwendig, die technischen Fehler möglichst gering zu halten. Sollte dies gelingen, meint Lahme: „Die letzte Zeit hat uns gezeigt, dass es dann bei uns gut läuft. Sonst wird es grausam.“ mj

