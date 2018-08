Anzeige

Die Runde hat noch nicht begonnen und schon hat Fußball-Verbandsligist SV 98 Schwetzingen mit dem Eigengewächs Dominik Mrosek und Neuzugang Joshua Hofmann von Arminia Ludwigshafen zwei Langzeitverletzte zu beklagen. Beide zogen sich eine Kreuzbandverletzung zu und fallen auf unbestimmte Zeit aus.

Die Vorbereitungsphase verlief alles andere als nach den Wünschen des neuen Schwetzinger Trainergespanns, Gernot Jülich und Co-Trainer Lothar Müller, denn sie mussten verletzungs- und urlaubsbedingt auf einen Großteil der Spieler verzichten. Das machte sich dann auch in den Testspielen bemerkbar, wo sich eine Niederlage an die andere reihte und im Aus in der ersten Runde im Verbandspokal gegen Kirchheim gipfelte. „Wir mussten immer wieder improvisieren und ein geregelter Spielablauf war dadurch nicht möglich“, gibt Jüllich zu bedenken.

Keine guten Voraussetzungen, um im ersten Saisonspiel morgen um 15.30 Uhr beim Oberligaabsteiger SV Sandhausen II aufzutrumpfen. „Das Spiel in Sandhausen wird für uns ein Blindflug. Dennoch beginnt auch diese Partie bei Null und deshalb werden wir alles raushauen, was uns zur Verfügung steht“, geht Jüllich die sicherlich nicht leichte Auswärtsbegegnung optimistisch an. „Wir müssen mit unseren neu formierten Mannschaft Geduld haben, aber dennoch versuchen in den ersten Begegnungen möglichst viele Punkte einzufahren, um nicht gleich ins Hintertreffen zu kommen. Wenn alle Mann an Bord sind, haben wir schon eine schlagkräftige Truppe aufzubieten“, erklärt der SV-98-Coach.