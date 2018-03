Auftritt macht Mut für die nächsten Spiele

Anzeige

Lediglich elf Spielerinnen der TSG Ketsch II machten sich auf den Weg zum Spiel der 3. Handball-Liga Frauen nach Allensbach. Neben den Akteurinnen, die fast zeitgleich beim HCD Gröbenzell in der ersten Mannschaft spielten, musste Coach Fuladdjusch auch noch kurzfristig auf Anastasja Klacar und Lea Vay verzichten. Zum Glück war das Wetter auf der Hinfahrt noch einigermaßen gut, doch damit hatten auch die guten Nachrichten ein Ende – die Ketscher Juniorbären verloren 24:33.

Die „Hühner“ vom See setzten die Bären von Beginn an unter Druck und machten schnell klar, wer in der Riesenberghalle „die Eier legt“. Gleich mehrere davon landeten im Tor der Gäste und schon nach zehn Minuten stand es bereits 9:4 für den SV Allensbach. Doch Theresa Köhler und Anna Widmaier brachten die Bären wieder auf zwei Tore heran, aber dann folgten zehn schwächere Minuten, in denen Allensbach entscheidend auf 19:9 davonziehen konnte. Man merkte es gerade in dieser Situation den jungen Bären an, dass sie es nicht gewohnt waren, das Spiel zu beruhigen und wie eine gestandene Drittliga-Mannschaft sich wiederaufzurichten.

Doch Trainer Adrian Fuladdjusch gelang es in der Halbzeitpause, wieder Ordnung in seine Truppe zu bringen. So machte sie es dem SV Allensbach in der zweiten Hälfte nicht gerade leicht, das Spiel zu gewinnen. Erfreulich auch der erste Einsatz der gerade einmal 16-jährigen Jacqueline Tines, die unter großem Jubel auch ihren ersten Treffer zum zwischenzeitlichen 30:20 erzielte.