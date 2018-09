Aufwand nicht belohnt

Zur Saisoneröffnung der Handball-Badenliga Frauen hatte der Spielplan für den TV Brühl die Partie in Heddesheim parat. Auswärtsspiele bei der SG standen in jüngster Vergangenheit ergebnismäßig fast ausnahmslos nicht im Gewinnmodus. Diese Serie setzte sich weiter fort, denn die Gäste unterlagen auch diesmal – allerdings denkbar knapp – mit 16:17. Die Diskussionen, ob nicht die dort nicht zugelassene Verwendung von Harz als triftige Gründe für Niederlagen herangezogen werden können, sind müßig. Fest steht, es passt halt nicht so recht ohne die klebrige Unterstützung.

Die Brühlerinnen, bis auf die Langzeitverletzten Maike Röschel und Lisa Naber in Bestbesetzung angetreten, begannen schwungvoll nach vorne und offensivdeckend hinten. Die Angriffsbemühungen fanden zwar nicht immer krönende Abschlüsse, aber mit ihrem Spiel diktierten die Gäste das Geschehen in den ersten 30 Minuten. Das Zählwerk an der Anzeigetafel bewegte sich anscheinend nur widerwillig, denn in Hälfte eins fielen ganze zwölf Toren. Nach 23 Minuten war der Vorsprung des TV Brühl auf sechs Treffer angewachsen (8:2), darunter fünf Strafwürfe von Paula Lederer.

Die Heddesheimerinnen taten sich unerhört schwer und wussten eigentlich gar nicht so recht, was sie noch anstellen sollten, um erfolgreich zu sein. Erst als die Gäste in den letzten Minuten ein paar technische Fehler begingen, verkürzte die SG bis zur Pause noch auf 4:8. Bis dahin war Brühls Sophia Schneider schon längst nicht mehr dabei, die nach einem Zusammenprall (15.) stark im Gesicht blutend die Halle in Richtung Krankenhaus verlassen hatte.

Am Ende fehlt ein Tor

Die Gastgeberinnen kamen entschlossener aus den Kabinen und setzten nach Wiederanpfiff die Gästeabwehr mehr unter Druck, während dem TVB-Angriff jetzt weniger gelang. Nach 42 Minuten hieß es 11:11, dann 14:14. Die Gäste haderten auch mit fehlendem Glück. Eine der wenigen Lichtblicke auf Gästeseite tat sich in Form von Sandra Lauerwald auf, die ihre Mannschaft mit glänzenden Rettungstaten im Spiel hielt. So fehlte den kämpferisch starken Brühlerinnen am Ende eines spannenden, aber höhepunktarmen Spiels ein einziger Treffer zumindest für einen Teilerfolg. Trainer Franz-Josef Höly war mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden: „Es war für uns mehr drin gewesen. Wir haben viele Möglichkeiten liegen gelassen und so dem Gegner in die Hände gespielt.“

TVB: Lauerwald, Zimmermann; Li. Bühn (3), Röllinghoff (3/1), Gross, Siebenlist (2), Henn, Pristl, Renkert (1), P. Lederer (7/5), Tomann, L. Patzschke, S. Schneider, Le. Bühn. ako

