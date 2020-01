Aus kommt im Halbfinale

Einen Achtungserfolg landete Fußball-Kreisligist SC 08 Reilingen beim Reiters-Brauwelt-Cup des SV Felsberg im Saarland. Die Mannschaft von Trainer Patrick Rittmaier überstand Vorrunde, Zwischenrunde und Viertelfinale und musste sich erst im Halbfinale geschlagen geben.

In Gruppe C erreichte der SC 08 einen Sieg gegen die TuS Bisten (2:1) sowie zwei Remis gegen den SV Emmersweiler (1:1) und die SG Saarlouis-Beaumarais (3:3), was zu Platz zwei genügte. An Tag zwei starteten die Reilinger gegen den SSV Überherrn II in die Zwischenrunde und mussten sich erstmals im Turnier mit 2:3 geschlagen geben. „Wir hatten etwas Pech, da wir in letzter Sekunde noch einen Neunmeter verschossen haben“, haderte Rittmaier. Gegen den SV Felsberg musste daher unbedingt gewonnen werden, um sich noch für das Viertelfinale zu qualifizieren. Nach einem 0:1-Rückstand zog Reilingen dann aber mit 3:1 davon und musste kurz vor Schluss noch das 3:2 einstecken, verbuchte aber die drei Punkte. „Im Viertelfinale hatten wir dann wohl unser bestes Spiel“, strahlte Rittmaier hinsichtlich des 6:1-Sieges gegen den SV Eimersdorf.

Winterspeck runter

Im Halbfinale wartete nun der FC Rastpfuhl II. „Hier hatten wir etwas Pech und sind auch etwas verpfiffen worden“, so Rittmaier. „Ich denke, wir hätten es verdient gehabt, ins Finale einzuziehen.“ Nach dem 4:7 hieß es allerdings abschließend nur noch „kleines Finale“. Im Spiel um Platz drei, das nur noch im Neunmeterschießen ausgetragen wurde, zog Reilingen gegen Schwalbach II mit 4:5 den Kürzeren. Insgesamt zog Rittmaier zum zweitägigen Auftritt seines Teams ein positives Fazit: „Es macht jedes Jahr Riesenspaß, dort mitzuspielen. Wir sind auch sofort wieder für nächstes Jahr eingeladen worden. Den Jungs hat es Spaß gemacht und ein Teil vom Winterspeck ist jetzt auch wieder runter.“

Ernst wird es am 1. Februar. Dann geht’s gegen den TSV Neckarau zum ersten Testspiel auf dem Feld. wy

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 13.01.2020