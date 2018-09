Ausbildung für Jugendleiter startet

Die Jugendleiter-Ausbildung der Badischen Sportjugend Nord startet mit dem Grundlehrgang an der Sportschule Schöneck in Karlsruhe vom 29. Oktober bis 2. November (Herbstferien).

Die weiteren Bausteine finden vom 4. bis 8. März (Faschingsferien) sowie am 4./5. Mai und am 18. Mai statt. Das Angebot richtet sich an alle in der sportlichen Jugendarbeit engagierten Personen, das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 16 Jahre. Die Ausbildung schließt mit dem Erwerb der Lizenz als Jugendleiter/in des Deutschen Olympischen Sportbundes ab. Seit 2017 kann für die DOSB-Jugendleiter-Lizenz auch ein Vereinszuschuss in Höhe von 400 Euro beantragt werden. Die Teilnehmergebühr inklusive Übernachtung und Verpflegung beträgt 150 Euro für die Ausbildungsreihe, Anmeldeschluss ist der 1. Oktober. zg

