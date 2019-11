Ausfall von Föhr schmerzt

„Eigentlich fahren wir nicht ungern hierher“, meinte Robin Erb beim Pressegespräch nach dem Handball-Landesliga-Spiel, „aber heute hat unser Sieg einen bitteren Beigeschmack bekommen, nämlich die schwere Knieverletzung von Christopher Föhr, der uns über längere Zeit wohl fehlen wird.“ Da tritt der klare 22:15-(12:8)-Erfolg des TV Eppelheim bei der HSG Dittigheim/TBB doch ein wenig in den Hintergrund., so wichtig er als Weichenstellung für den Fortgang der Runde auch ist.

Das Spiel begann eigentlich so, wie sich der TV E darauf vorbereitet hatte, eine kompakte Abwehr und strukturierte Angriffe. So führte man trotz des frühzeitigen Ausfalls von Föhr bald mit 5:2, als eine Fehlpassorgie die Hausherren zu drei Kontertoren einlud (6:5). Doch nun hatte sich der TVE wieder gefangen und schaffte es trotz doppelter Unterzahl, sich noch bis zur Pause abzusetzen.“

Geier und Hess dominierend

War in der ersten Hälfte noch Carsten Geier mit fünf Treffern der dominierende Schütze, so übernahm Mirko Hess diese Rolle in der zweiten Hälfte und brachte den TVE mit 14:8: vorentscheidend in Front. Denn trotz zahlreicher Zeitstrafen gegen die Eppelheimer Abwehrrecken kamen die Hausherren nie näher als auf vier Tore heran, auch weil Niclas Brendel hellwach im Tor reihenweise beste Einwurfmöglichkeiten zunichtemachte. So zogen die Gäste auf 13:22 weg, ehe den Taubertälern noch eine kleine Ergebniskorrektur gelang.

Sebastian Dürr war von seiner Abwehr hell begeistert, stellte aber auch fest, dass dem Gegner bei mehrfacher Überzahl kein Tor gelang. „War es deren Schwäche oder unsere Stärke? Da kam wohl beides zusammen“, meinte er süffisant, pflichtete aber Erb bei, der mit der Angriffsleistung trotz des Sieges keineswegs zufrieden war: „Eine Wurfausbeute von 50 Prozent ist einfach zu wenig.“

TVE: N. Brendel, Heimbrecht; P. Brendel (1), Späth, Stotz, Föhr, Scheffzek (3), Marz (1), Hess (6), Geier (5), Dennhardt (1), Schäfer (2), Sommer (3/2). we

