Ausgleich kurz vor Ende

Mit einem Zähler mussten sich die Eppelheimer Eisbären beim EV Ravensburg in der Eishockey-Regionalliga zufriedengeben. Nach den Treffern von Aiden Wagner (2), Roman Gottschalk und Marco Haas lag man bereits 4:2 in Front, doch der EVR riskierte in den Schlussminuten alles und wurde mit dem Ausgleich belohnt.

Im anschließenden Penaltyschießen lag das Glück aufseiten der Puzzlestädter. Während die ersten beiden Versuche glücklich den Weg ins Tor fanden, scheiterten beide Eisbären und so durfte Ravensburg doch noch den Sieg in diesem Duell feiern. Angesichts der 4:2-Führung aus Sicht der Eisbären ärgerlich, aufgrund des gesamten Spielverlaufs geht der knappe Sieg jedoch in Ordnung.

Verspätet traf der ECE aufgrund des starken Verkehrs in Ravensburg ein, sinnbildlich war auch vor dem Gehäuse der Eisbären in den Anfangsminuten zu viel Verkehr. Überraschend gingen jedoch die Eisbären durch Wagner (7.) in Führung. Lang hielt diese jedoch nicht, da das Powerplay der Ravensburger an diesem Abend sehr effizient war, was in der zehnten Minute zum Ausgleich führte. Die Eisbären kamen dann jedoch besser ins Spiel, so dass die erneute Führung (18.) durch Gottschalk nicht unverdient war.

Das Mitteldrittel war dagegen sehr ausgeglichen, beide Teams hatten ihre Chancen auf weitere Treffer, doch die beiden Schlussmänner hielten ihre Kästen sauber. Erst das einzige Powerplay des zweiten Drittels sollte einen weiteren Treffer bringen, natürlich für den EVR, zum 2:2-Ausgleich (38.).

Doch auch die Eisbären waren in Überzahl erfolgreich. So gelang jeweils in Überzahl zunächst Haas (42.) die erneute Führung, Wagner baute diese neun Minuten vor Ende erstmals auf zwei Tore aus. Der EVR riskierte nun alles, nahm bereits sieben Minuten vor Ende im Powerplay den Torhüter zugunsten eines sechsten. Feldspielers vom Eis und wurde schnell belohnt – 3:4 (54.). Weil die Eisbären ihr letztes Powerplay nicht nutzen konnten, nahm Ravensburg in den Schlussminuten den Goalie nochmals vom Eis, und während der ECE das leere Tor nur knapp verfehlte, gelang den Gastgebern zwei Minuten vor Ende der verdiente Ausgleich (59.).

Eisbären verkaufen sich teuer

Beim ersten Auftritt in der Landesliga hat sich der ECE II teurer verkauft als erwartet. Beim amtierenden Meister musste er sich am Ende nur mit 4:6 geschlagen geben und es war deutlich mehr drin. Aber die Tore von Frey (2) und Rausch (2) waren am Ende nicht genug. Alles in allem haben die Eisbären das Spiel im ersten Drittel verloren, in dem zu viele Fehler und Nervosität die Aktionen dominierten. Doch der neu zusammengestellten Mannschaft wollte man genau dies zugestehen. zg

