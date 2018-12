Auswärts indisponiert

Auch zu Rückrundenbeginn in der Handball-Badenliga gab es keinen Aufschwung was das Auswärtspunktekonto des HSV Hockenheim angeht. Weiterhin stehen in fremder Halle keine Zähler auf der Habenseite nach der deutlichen 19:30 (6:13)-Klatsche beim TV Knielingen. Der HSV lieferte erneut ein schwaches Spiel ab und bleibt Vorletzter. Zudem vergrößerten die Ausfälle von Felix Gubernatis und Rouven Hoffmann die Personalnot. Aushilfs-Linksaußen Osman Sidaoui aus der zweiten Mannschaft beging sein Debüt.

Vom Anwurf weg bot der HSV in der Offensive eine indisponierte Leistung. Sowohl freie Würfe als auch der Siebenmeter von Erik Erles in der dritten Minute wurden nicht verwandelt – es war nicht der letzte Fehlversuch vom Punkt: vier Schützen vergaben letztlich fünf von sieben Strafwürfen. Der erste Treffer durch Anschütz zum 1:2 (5.) sollte das letzte Mal sein, dass der HSV am Ausgleich schnupperte. Bis Mitte des ersten Durchgangs erhöhten die Gastgeber auf 6:1, ehe Trainer Admir Kalabic die längst überfällige Auszeit nahm, um seine Jungs im Angriffsspiel wachzurütteln.

Zwei Treffer in 18 Minuten

Auch anschließend setzte sich der Offensivlauf Knielingens fort. Erst in der 18. Minute gelang Müller der zweite Treffer zum 2:7 für die Gäste. In der Folge verkürzten die Rennstädter auf 5:8. Nach der Auszeit Knielingens nahmen die Hausherren jedoch wieder Fahrt auf und der Hattrick von Tjart zum 11:5 setzte der HSV-Aufholjagd ein jähes Ende.

Wer auf ein Aufbäumen der Blauen im zweiten Durchgang gehofft hatte, der wartete vergebens. Zwar hielt der HSV nun auch offensiv bis zum 12:17 (39.) besser dagegen, doch eine furiose Aufholjagd fand nicht mehr statt. In der Folge zog Knielingen wieder deutlich davon (21:12). Zu allem Überfluss verletzte sich Rechtsaußen Hoffmann beim erfolgreichen Tempogegenstoß zum 14:21 (46.) ohne Fremdeinwirkung am Fuß und fällt mit Verdacht auf eine Bänderverletzung für unbestimmte Zeit aus.

„Die Abwehr stand eigentlich gut, aber vorne haben wir zu Beginn gleich mehrere Chancen vergeben. Hinzu kamen die üblichen Fehlpässe und technischen Fehler. Mit sechs Gegentoren Mitte der ersten Hälfte war defensiv noch alles im grünen Bereich, aber wenn man vorne nur zwei Tore in knapp 20 Minuten erzielt, wird es eben schwer. In der zweiten Hälfte haben wir zwar gut mitgespielt, aber näher herangekommen sind wir auch nicht mehr“, war HSV-Abteilungsleiter Stefan Kögel anschließend ernüchtert.

HSV: Sowden, Peter; Hoffmann (2/1), Rech (4), Ziegler, Anschütz (4), Gubernatis, Sidaoui, Erles (2), Müller (3), Diehm (3), Kalabic (1/1). bkl

