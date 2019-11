Auswärts ist der Wurm drin

Ohne Chance waren Eppelheims Bundesliga-Sportkeglerinnen bei der 2619:2808-Niederlage in Leimen. Bei Leimen spielte Vanessa Obländer blendend auf (499 Kegel, 195 geräumt, null Fehler), beim DSKC waren die 454 Kegel von Nicole Müller-Stapf das beste Ergebnis. „Es lief schon im Startpaar nicht, in dem Anja Klos und ich 80 Kegel abgeben mussten“, sagte Natascha Harlacher. Zwei Bahndefekte sorgten dann für Nervosität im Mittelpaar, wo Lisa Loy und Malina Hassert aber auch nicht überzeugten. „Daran lag es nicht, wir haben uns auf den Bahnen zu schwer getan und konnten nicht mithalten“, so Harlacher. Auswärts bleibt beim noch sieglosen DSKC der Wurf drin.

DSKC: Harlacher 443, Klos 420, Loy 435, Hassert 427, Rupp 440, Müller-Stapf 454. mra

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.11.2019