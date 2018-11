Auswärtsmisere nicht zu beenden – nächste Pleite für HSV

Auch im fünften Auswärtsspiel der Saison blieb der HSV Hockenheim in der Handball-Badenliga ohne Fortune. Beim Vorletzten TSG Wiesloch verlor er mit 21:28 (9:13) und rutschte dadurch auf den drittletzten Rang ab.

Vom Anwurf weg entwickelte sich in der Stadionhalle bis zum 2:2 durch Tim Anschütz in der 9. Minute eine ausgeglichene wie torarme Partie. Hockenheim agierte mit einer aggressiv-offensiven Deckungsvarian-te und startete mit Lukas Peter anstelle von Robbie Sowden zwischen den Pfosten.

Zeitstrafe mit Folgen

Nach zehn Minuten gingen die Gastgeber mit 5:2 in Front, ehe der HSV in Person von Sandro Ziegler via Doppelschlag zur Mitte der ersten Halbzeit den 4:5-Anschluss herstellte. In der Folge hielten die Blauen gut mit, erst die einzige Zwei-Minuten-Strafe auf Seiten des HSV gegen Rouven Müller sorgte dafür, dass die Hausherren in Überzahl ihre Führung erneut auf 11:8 ausbauten. Mit einem Mann mehr nach einer Strafe gegen Wieslochs Kevin Körner gelang es dem HSV danach nicht, den Rückstand zu minimieren: Während Eric Erles einen Siebenmeter nicht im Gehäuse der TSG unterbrachte, gelang Sebastian Hecker eine Minute vor der Pause in Unterzahl der Treffer zum Halbzeitstand.

Kurz nach dem Seitenwechsel sollte Anschütz’ Tor zum zwischenzeitlichen 10:14 aus HSV-Sicht das letzte Erfolgserlebnis im Angriff sein für rund sieben Minuten. Mit vier aufeinander folgenden Toren setzte sich Wiesloch auf 10:18 ab, ehe Trainer Kalabic mit der Auszeit die Notbremse zog. Wenngleich Rechtsaußen Rouven Hoffmann kurz darauf das erlösende 11:18 in der 39. Minute markierte, blieb die Aufholjagd der Gäste aus. Im Gegenteil: Knapp zehn Minuten vor dem Ende sorgten Wieslochs Benny und Nico Maier sowie Hecker mit ihren Treffern für eine Elf-Tore-Führung der Gastgeber (24:13).

Nur einen Siebenmeter verwandelt

Erst eine Überzahl half dem HSV bei der Ergebniskosmetik, als Denis Kalabic den einzigen von insgesamt vier Siebenmeterversuchen im Tor der TSG versenkte und die Treffer von Erles, Hoffmann und Anschütz rund fünf Minuten vor Schluss den Rückstand auf 19:25 verkürzten. Rückraumschütze Florian Sauter, mit acht Treffern bester Werfer Wieslochs, ließ mit seinem Tor zum 26:19 jedoch keine Zweifel mehr am zweiten Heimsieg seines Teams aufkommen. Teamkollege Luca Baust sorgte mit der Schlusssirene für den Endstand.

Eine Erklärung für die Auswärtsmisere des HSV konnte Abteilungsleiter Stefan Kögel anschließend nicht liefern. „Die erste Halbzeit war noch in Ordnung. Klar haben wir auch da Fehler gemacht und nur neun Tore erzielt, aber es wäre in der zweiten Hälfte noch alles drin gewesen. Den Beginn der zweiten Halbzeit haben wir total verschlafen, waren im Angriff zu ideenlos und plötzlich hat es auch in der Abwehr nicht mehr gepasst“, so Kögel. Eigentlich wollten sich die Hockenheimer bereits in der Hinrunde frühzeitig von den unteren Ligarängen fernhalten, doch nun steckt die Kalabic-Truppe im Tabellenkeller.

HSV: Peter, Sowden; Hoffmann (3), Rech, Ziegler (2), Anschütz (3), Müller (2), Gubernatis (1), Diehm (1), Erles (6), Kalabic (3/1), Haasis. bkl

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.11.2018