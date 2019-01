Auswärtsschwäche bleibt bestehen

Die Badenliga-Handballer des HSV Hockenheim bleiben in fremder Halle ohne Fortune und unterlagen dem TSV Birkenau mit 19:26 (8:13).

„In der ersten Hälfte verwerfen wir zwei freie Bälle, in der zweiten Hälfte drei Siebenmeter, insofern hätte die Niederlage nicht so hoch ausfallen müssen. Obwohl wir nicht unbedingt mit einem Sieg rechnen konnten, wollten wir Birkenau zumindest ärgern, was uns ein Stück weit auch gelungen ist. Ein besseres Ergebnis wäre drin gewesen“, urteilte HSV-Abteilungsleiter Stefan Kögel nach dem Spiel.

Ohne Torhüter Lukas Peter, der verletzungsbedingt noch mehrere Wochen ausfallen wird, gestaltete der HSV das Aufeinandertreffen zunächst ausgeglichen. Selbst bei doppelter Unterzahl nach Strafen gegen Tim Anschütz und Felix Gubernatis hielt die HSV-Deckung und Robbie Sowden im Tor verbuchte in dieser Phase nur einen Gegentreffer via Siebenmeter (5:4).

Erles glich anschließend ebenfalls per Strafwurf aus, bevor der TSV bis Mitte des ersten Durchgangs erstmals mit drei Toren Differenz führte. Nach dem 10:6 nahm HSV-Coach Admir Kalabic die Auszeit, doch in der Folge gelang es seiner Mannschaft nicht, den Rückstand zu verkürzen.

Kalabic betreibt Ergebniskosmetik

Nach dem Seitenwechsel blieb die große Aufholjagd der Rennstädter zunächst aus. Ab der 40. Minute führte eine Sturm- und Drangphase der Gäste dazu, dass kurzzeitig sogar die Hoffnung auf eine Wende im Spiel aufkeimte (17:15), doch der Anschlusstreffer blieb daraufhin aus (19:15).

Die Vorentscheidung fiel nach Anschütz’ 20:17, als Birkenau mit drei aufeinanderfolgenden Treffern das 23:17 markierte (52.). Denis Kalabic betrieb anschließend mit zwei weiteren Toren noch leichte Ergebniskosmetik.

Am Ende wurde der TSV seiner Favoritenrolle gerecht und bleibt weiter im Aufstiegsrennen, während Schlusslicht Hardheim aufgrund des 24:24 in Knielingen bis auf vier Punkte an den HSV heranrückt.

HSV: Sowden; Hoffmann (1), Rech (1), Anschütz (4), Müller (3), Fischer, Gubernatis (3), Diehm (1), Erles (3/2), Kalabic (3), Kraut. bkl

